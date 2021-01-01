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Анастасия Макеева попала в больницу

Вчера, 14:36
Вроде как Анастасия Макеева блистала недавно на вечере, посвященному престижной премии, где ей тоже вручили заветную статуэтку, и даже успела отрекламировать в своем блоге стиральную машину.

Анастасия Макеева попала в больницу
Но вот она снова болеет и лежит под капельницами.

Анастасия Макеева попала в больницу


Актриса снова опубликовала ролик, демонстрирующий тот факт, что она находится в медицинском учреждении, в кадре засветилась и капельница. Под постом Настя написала: «Лечись красиво».

Анастасия Макеева попала в больницу


Подписчики отметили красивый потолок клиники и поинтересовались, что артистке капают, пожелали скорейшего выздоровления и счастья.

Анастасия Макеева попала в больницу

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Ключевые слова: Анастасия Макеева, julianews

Количество просмотров: 2 483
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Инстаграм

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