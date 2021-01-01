Анастасия Макеева попала в больницу

Вроде как Анастасия Макеева блистала недавно на вечере, посвященному престижной премии, где ей тоже вручили заветную статуэтку, и даже успела отрекламировать в своем блоге стиральную машину.

Но вот она снова болеет и лежит под капельницами.Актриса снова опубликовала ролик, демонстрирующий тот факт, что она находится в медицинском учреждении, в кадре засветилась и капельница. Под постом Настя написала: «Лечись красиво».Подписчики отметили красивый потолок клиники и поинтересовались, что артистке капают, пожелали скорейшего выздоровления и счастья.