Изнасилование, бесплодие и равнодушие мужа: Алена Водонаева откровенно рассказала о своей жизни

Такую Водонаеву, действительно, мало кто знает и видел. Рассказывая о двух внематочных беременностях и смерти третьего ребенка от остановки сердца, её реально потряхивало и периодически пробивало слезу.Призналась Алена и в том, что когда она наконец смогла выносить ребенка и пришло время родить, мужа рядом не было. Это и стало началом конца их отношений.Еще одна беременность случилась во время романа с Антоном Коротковым. Она стала для Алены последней. Беременность вновь оказалась внематочной и спасая Алену, врачам пришлось удалить последнюю трубу.Ну, а потом Коротков распустил руки и был навсегда изгнан из жизни Водонаевой.Рассказала Алена и об изнасиловании, которое произошло с ней в 14 лет. Мужчина на улице предложил подвести её на машине, и она согласилась. Когда Водонаева поняла, что сейчас с ней будет, то приняла решение молчать, опасаясь самых печальных последствий. В результате мужчина привез её к себе домой занялся с ней оральным сексом, а потом лишил девственности. К счастью для Водонаевой мужчина оказался просто насильником, а не маньяком, так что он даже отвез её обратно.Вот такая история жизни Алены Водонаевой.