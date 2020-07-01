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Изнасилование, бесплодие и равнодушие мужа: Алена Водонаева откровенно рассказала о своей жизни

Сегодня, 11:59
Алена Водонаева стала героиней популярного цикла «Исповедь», где звезды делятся своими самыми сокровенными тайнами.

Изнасилование, бесплодие и равнодушие мужа: Алена Водонаева откровенно рассказала о своей жизни
Такую Водонаеву, действительно, мало кто знает и видел. Рассказывая о двух внематочных беременностях и смерти третьего ребенка от остановки сердца, её реально потряхивало и периодически пробивало слезу.

Призналась Алена и в том, что когда она наконец смогла выносить ребенка и пришло время родить, мужа рядом не было. Это и стало началом конца их отношений.

Изнасилование, бесплодие и равнодушие мужа: Алена Водонаева откровенно рассказала о своей жизни


Еще одна беременность случилась во время романа с Антоном Коротковым. Она стала для Алены последней. Беременность вновь оказалась внематочной и спасая Алену, врачам пришлось удалить последнюю трубу.

Ну, а потом Коротков распустил руки и был навсегда изгнан из жизни Водонаевой.

Изнасилование, бесплодие и равнодушие мужа: Алена Водонаева откровенно рассказала о своей жизни


Рассказала Алена и об изнасиловании, которое произошло с ней в 14 лет. Мужчина на улице предложил подвести её на машине, и она согласилась. Когда Водонаева поняла, что сейчас с ней будет, то приняла решение молчать, опасаясь самых печальных последствий. В результате мужчина привез её к себе домой занялся с ней оральным сексом, а потом лишил девственности. К счастью для Водонаевой мужчина оказался просто насильником, а не маньяком, так что он даже отвез её обратно.

Вот такая история жизни Алены Водонаевой.

Изнасилование, бесплодие и равнодушие мужа: Алена Водонаева откровенно рассказала о своей жизни

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Ключевые слова: Алена Водонаева

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: premier.one

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