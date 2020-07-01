Оксана Лаврентьева, Светлана Бондарчук и Равшана Куркова на один день откроют свой онлайн-бар

Бар откроется на один день 29 июля в 19:30 по Москве. Здесь в непринужденной обстановке можно будет поговорить о том, как события последних месяцев повлияли на внутреннее состояние людей, а знаменитости поделятся советами, как не потерять свое «Я» и не зависеть от мнений общественности.
В режиме реального времени на специальном лендинге к трансляции сможет присоединиться любой желающий, чтобы вместе с селебрити обсудить за авторским коктейлем вопрос ролевой перегрузки женщин, отсутствие личного времени и другие актуальные темы. Не случайно проект получил название «Я для себя».
Инициатором этого мероприятия выступил бренд премиальных 100% соков и нектаров «Я», который вот уже 15 лет дарит людям удовольствие от легкого, искушающего аромата свежих фруктов, и многогранное наслаждение удивительным вкусом и нежной текстурой сока.
Важность наслаждения моментом - является краеугольным камнем философии бренда, а потому раскрытие термина «здоровый женский эгоизм» будет одной из основных тем разговора. Ведь мы живем в обществе, где многие женщины стремятся к тому, чтобы одновременно быть и безупречной мамой, и любящей женой, и топ-менеджером. Еще было бы неплохо иметь хобби, говорить на нескольких языках и постоянно быть на высоте. Но в этой бесконечной гонке женщины иногда забывают о своих настоящих желаниях и потребностях, перестают прислушиваться к внутреннему голосу и посвящать время себе.
Модерировать дискуссию будет Кира Альтман, ведущая радиостанции Business FM, а в конце вечера гостей ждет DJ-сет Даши Яструбицкой.
Для тех, кто не сможет посетить онлайн-бар в режиме реального времени, запись трансляции будет доступна на сайте в течение двух недель.