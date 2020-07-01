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После знакомства с Мирославой Карпович состояние Павла Прилучного заметно уменьшилось

Вчера, 11:57
Для Мирославы Карпович стало большой удачей зацепить такого востребованного и богатого актера, как Павел Прилучный.

После знакомства с Мирославой Карпович состояние Павла Прилучного заметно уменьшилось
Правда, тут же некие анонимные источники начали говорить о том, что Мирослава сама прекрасно зарабатывает, получая за каждый спектакль по 150 000 рублей и в деньгах Прилучного не нуждается.

Но сейчас люди, знающие ситуацию, рассказали о том, что на самом деле, денег Мирославе никогда не хватало. Озвучка мультфильмов и редкие антрепризные спектакли давали Карпович в среднем 70 000 в месяц, что большими деньгами назвать никак нельзя.

Кроме того, в прошлом году она отдала за долги свою квартиру в подмосковном Красногорске, получив на руки всего 1 800 000 рублей, что подтверждает того, что с деньгами у миры дела обстояли очень плохо.

После знакомства с Мирославой Карпович состояние Павла Прилучного заметно уменьшилось


Зато сейчас все поменялось. На её банковском счету вдруг появились деньги, она живет в большом доме Павла и раскатывает на авто, которым раньше владела Агата Муцениеци.

А по рассказам друга Павла, Прилучный перестал платить ипотеку за дом и вообще задумывается над его продажей. Недавно он снял со счетов большую сумму денег, которой, как раз и планировал гасить кредит. По некоторым данным Прилучный решил инвестировать деньги в какой-то большой проект и есть подозрения, что делается это не без участия Карпович.

Так что, сейчас Мира чувствует себя прекрасно и, наверное, надо быстренько родить Павлу еще одного ребенка, для надежности отношений.

После знакомства с Мирославой Карпович состояние Павла Прилучного заметно уменьшилось

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Ключевые слова: Павел Прилучный, Мирослава Карпович

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: instagram

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