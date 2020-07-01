Ольга Орлова рассказала о последней неприятной встрече с Дмитрием Шепелевым

Недавно Ольга стала гостьей на программе Бориса Корчевникова судьба человека», где и рассказала, что когда болезнь Жанны только начиналась, она перестала выходить с ней на связь и позже выяснялось, что это Шепелев был против их общения.Не удалось восстановить отношения и после смерти Фриске, несмотря на то, что Ольга никогда открыто не выступала против Дмитрия, а являясь крестной матерью Платона, наоборот, хотела мира.Сейчас Ольга пожаловалась, что как-то летом случайно встретила Шепелева вместе с Платоном в Италии. Так вот, мальчик не узнал её и даже не знал, что она является его крестной.Ольга не стала сама ничего говорить ребенку, поскольку если бы Шепелев хотел, то сделал бы это сам.- Я не могу это сделать против воли его папы», - с сожалением признала Ольга, вспоминая тот случай.