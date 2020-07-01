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Ольга Орлова рассказала о последней неприятной встрече с Дмитрием Шепелевым

Сегодня, 11:30
Когда-то, отношения Ольги Орловой и Дмитрия Шепелева можно было назвать дружескими, но с болезнью Жанны все изменилось.

Ольга Орлова рассказала о последней неприятной встрече с Дмитрием Шепелевым
Недавно Ольга стала гостьей на программе Бориса Корчевникова судьба человека», где и рассказала, что когда болезнь Жанны только начиналась, она перестала выходить с ней на связь и позже выяснялось, что это Шепелев был против их общения.

Ольга Орлова рассказала о последней неприятной встрече с Дмитрием Шепелевым


Не удалось восстановить отношения и после смерти Фриске, несмотря на то, что Ольга никогда открыто не выступала против Дмитрия, а являясь крестной матерью Платона, наоборот, хотела мира.

Сейчас Ольга пожаловалась, что как-то летом случайно встретила Шепелева вместе с Платоном в Италии. Так вот, мальчик не узнал её и даже не знал, что она является его крестной.

Ольга не стала сама ничего говорить ребенку, поскольку если бы Шепелев хотел, то сделал бы это сам.
- Я не могу это сделать против воли его папы», - с сожалением признала Ольга, вспоминая тот случай.

Ольга Орлова рассказала о последней неприятной встрече с Дмитрием Шепелевым

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Ключевые слова: Ольга Орлова, Дмитрий Шепелев

Количество просмотров: 1 885
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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Ольга Орлова рассказала о последней неприятной встрече с Дмитрием Шепелевым Когда-то, отношения Ольги Орловой и Дмитрия Шепелева можно было назвать дружескими, но с болезнью Жанны все изменилось.
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