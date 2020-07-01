Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Кристина Асмус нашла верный способ заработать на разводе с Гариком Харламовым

Вчера, 13:10
Кристина Асмус читает новости и прекрасно знает сколько денег заработала на своем «разводе» с Джиганом Оксана Самойлова.

Кристина Асмус нашла верный способ заработать на разводе с Гариком Харламовым
Как только у Самойловой начался стремительный рост подписчиков на фоне новостей о разводе, она тут же стала во главе гива с очень хорошим призовым фондом. О том, что в этом конкурсе было не все чисто, писать начали сразу, но какое до этого дело Оксане Самойловой, которая заработала на этом порядка 40 000 000 рублей.

Вот и Кристина решила не оставаться в стороне от этого дела и, накануне с радостью сообщила - ааааа!!!! Как я счастлива!!!! Наконец-то мы сделали это!! Мой первый конкурс!!!! В котором подарки получат абсолютно ВСЕ!!

Дальше все по стандартной схеме – автомобиль (или деньги), Бьюти-боксы, косметика, украшения и… главное, подписка на спонсоров, которые оплачивают все это безобразие.

Кристина Асмус нашла верный способ заработать на разводе с Гариком Харламовым


В сети уже появился скрин с призыва к этим самым спонсорам принять участие в проекте с обещанием, что развод Асмус это просто бомба и акция пройдет на ура.

Кристина Асмус нашла верный способ заработать на разводе с Гариком Харламовым


Поскольку Кристина в этом деле новичок, то и вступительный взнос всего 99 000 рублей и, понятно, что столько, сколько Самойлова она не заработает, но ведь это только начало.

От Гарика теперь кроме алиментов ничего не дождешься и надо крутиться самой.

Кристина Асмус нашла верный способ заработать на разводе с Гариком Харламовым

← Андрей Малахов показал свою скромную холостяцкую квартирку за 140 000 ... После приключений на вечеринке Диану Шурыгину и блогера Викторию Ляхоц... →

Ключевые слова: Кристина Асмус, Гарик Харламов

Количество просмотров: 4 108
Автор: Lili

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
Загрузка...

Anastasia Stone представила зажигательный клип на свой сингл «911» На днях исполнительница популярных песен Anastasia Stone презентовала новый клип, который превратила в жаркий танцевальный баттл.
Ольга Бузова появилась на обложке журнала Playboy 2020 года Очередная фотосессия получилась "горячей".
После приключений на вечеринке Диану Шурыгину и блогера Викторию Ляхоцкую застукали в супермаркете На этой неделе в сети активно обсуждалась новость о том, как Диана Шурыгина и скандальный блогер Виктория Ляхоцкая оказались в одной постели.
Кристина Асмус нашла верный способ заработать на разводе с Гариком Харламовым Кристина Асмус читает новости и прекрасно знает сколько денег заработала на своем «разводе» с Джиганом Оксана Самойлова.
Андрей Малахов показал свою скромную холостяцкую квартирку за 140 000 000 рублей Как известно, несмотря на заключенный брак и наличие общих детей, живет Андрей Малахов от своей законной супруги Натальи Шкулевой отдельно.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media © 2004-2020 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.