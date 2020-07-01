Кристина Асмус нашла верный способ заработать на разводе с Гариком Харламовым

Вот и Кристина решила не оставаться в стороне от этого дела и, накануне с радостью сообщила - ааааа!!!! Как я счастлива!!!! Наконец-то мы сделали это!! Мой первый конкурс!!!! В котором подарки получат абсолютно ВСЕ!!
Дальше все по стандартной схеме – автомобиль (или деньги), Бьюти-боксы, косметика, украшения и… главное, подписка на спонсоров, которые оплачивают все это безобразие.
В сети уже появился скрин с призыва к этим самым спонсорам принять участие в проекте с обещанием, что развод Асмус это просто бомба и акция пройдет на ура.
Поскольку Кристина в этом деле новичок, то и вступительный взнос всего 99 000 рублей и, понятно, что столько, сколько Самойлова она не заработает, но ведь это только начало.
От Гарика теперь кроме алиментов ничего не дождешься и надо крутиться самой.