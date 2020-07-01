Кристина Асмус нашла верный способ заработать на разводе с Гариком Харламовым

Как только у Самойловой начался стремительный рост подписчиков на фоне новостей о разводе, она тут же стала во главе гива с очень хорошим призовым фондом. О том, что в этом конкурсе было не все чисто, писать начали сразу, но какое до этого дело Оксане Самойловой, которая заработала на этом порядка 40 000 000 рублей.Вот и Кристина решила не оставаться в стороне от этого дела и, накануне с радостью сообщила - ааааа!!!! Как я счастлива!!!! Наконец-то мы сделали это!! Мой первый конкурс!!!! В котором подарки получат абсолютно ВСЕ!!Дальше все по стандартной схеме – автомобиль (или деньги), Бьюти-боксы, косметика, украшения и… главное, подписка на спонсоров, которые оплачивают все это безобразие.В сети уже появился скрин с призыва к этим самым спонсорам принять участие в проекте с обещанием, что развод Асмус это просто бомба и акция пройдет на ура.Поскольку Кристина в этом деле новичок, то и вступительный взнос всего 99 000 рублей и, понятно, что столько, сколько Самойлова она не заработает, но ведь это только начало.От Гарика теперь кроме алиментов ничего не дождешься и надо крутиться самой.