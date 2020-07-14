Арми Хаммер разводится с супругой после 10 лет брака

Теперь уже бывшие возлюбленные, 33-летний Арми Хаммер и 37-летняя Элизабет Чэмберс прожили вместе тринадцать лет (из них десять лет в браке), они воспитывают двоих детей - 2-летнего сына и 5-летнюю дочь. И именно заботу о детях они называют своим главным приоритетом в дальнейшей жизни - развод никак не должен отразиться на малышах, сообщают западные издания.Сообщение о разводе Арми и Элизабет опубликовали на личных страничках в соцсети: "На протяжении тринадцати лет мы были лучшими друзьями, родственными душами, партнерами, и, конечно, родителями. Всё это стало для нас удивительным путешествием, но мы решили вместе перевернуть страницу и двигаться дальше. В новой жизни после брака наши дети и родительские обязанности останутся приоритетом. Мы понимаем, что эта новость вызовет обсуждения, но в интересах детей и нашей частной жизни просим об уединении, сострадании и любви".