Сообщение о разводе Арми и Элизабет опубликовали на личных страничках в соцсети: "На протяжении тринадцати лет мы были лучшими друзьями, родственными душами, партнерами, и, конечно, родителями. Всё это стало для нас удивительным путешествием, но мы решили вместе перевернуть страницу и двигаться дальше. В новой жизни после брака наши дети и родительские обязанности останутся приоритетом. Мы понимаем, что эта новость вызовет обсуждения, но в интересах детей и нашей частной жизни просим об уединении, сострадании и любви".
Арми Хаммер разводится с супругой после 10 лет брака
14.07.20 / 04:32
Актёр Арми Хаммер и модель Элизабет Чэмберс больше не вместе.
Теперь уже бывшие возлюбленные, 33-летний Арми Хаммер и 37-летняя Элизабет Чэмберс прожили вместе тринадцать лет (из них десять лет в браке), они воспитывают двоих детей - 2-летнего сына и 5-летнюю дочь. И именно заботу о детях они называют своим главным приоритетом в дальнейшей жизни - развод никак не должен отразиться на малышах, сообщают западные издания.
Сообщение о разводе Арми и Элизабет опубликовали на личных страничках в соцсети: "На протяжении тринадцати лет мы были лучшими друзьями, родственными душами, партнерами, и, конечно, родителями. Всё это стало для нас удивительным путешествием, но мы решили вместе перевернуть страницу и двигаться дальше. В новой жизни после брака наши дети и родительские обязанности останутся приоритетом. Мы понимаем, что эта новость вызовет обсуждения, но в интересах детей и нашей частной жизни просим об уединении, сострадании и любви".
Сообщение о разводе Арми и Элизабет опубликовали на личных страничках в соцсети: "На протяжении тринадцати лет мы были лучшими друзьями, родственными душами, партнерами, и, конечно, родителями. Всё это стало для нас удивительным путешествием, но мы решили вместе перевернуть страницу и двигаться дальше. В новой жизни после брака наши дети и родительские обязанности останутся приоритетом. Мы понимаем, что эта новость вызовет обсуждения, но в интересах детей и нашей частной жизни просим об уединении, сострадании и любви".
← Признанную пропавшей без вести звезду сериала «Хор» нашли мёртвой «Она проиграла битву»: Джон Траволта сообщил о смерти своей жены →
Ключевые слова: Арми Хаммер, Элизабет Чэмберс
Количество просмотров: 4 186
Количество просмотров: 4 186
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com, latimes.com, twitter.com
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram.com, latimes.com, twitter.com
Поделись с друзьями:
Загрузка...
Anastasia Stone представила зажигательный клип на свой сингл «911» На днях исполнительница популярных песен Anastasia Stone презентовала новый клип, который превратила в жаркий танцевальный баттл.
Ольга Бузова появилась на обложке журнала Playboy 2020 года Очередная фотосессия получилась "горячей".
После приключений на вечеринке Диану Шурыгину и блогера Викторию Ляхоцкую застукали в супермаркете На этой неделе в сети активно обсуждалась новость о том, как Диана Шурыгина и скандальный блогер Виктория Ляхоцкая оказались в одной постели.
Кристина Асмус нашла верный способ заработать на разводе с Гариком Харламовым Кристина Асмус читает новости и прекрасно знает сколько денег заработала на своем «разводе» с Джиганом Оксана Самойлова.