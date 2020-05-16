Софья Стужук рассказала о блоге, детях, бизнесе и печальном опыте абьюзивных отношений

Не так давно Софья дала большое интервью, где рассказала про свой опыт абьюзивных отношений, детей, карьеру и любовь к себе, а также про роды дома, восстановление после них и уход за собой.
Ты мама троих детей, суперпопулярная блогерша и очень ухоженная девушка, как все успеваешь?
Да, благодарю. Вопрос в приоритетах, желаниях и целях. Уверена, они у всех разные. Смотря какими мерками мерить, как говорится. Кому-то кажется, что я успеваю очень много, а кто-то думает, что я ничего не делаю. На самом деле, я ставлю для себя в уме список задач и расставляю приоритеты. На первом месте у себя Я. Так считаю правильным: сначала ты, потом муж, если он есть, потом дети, работа, хобби и все остальное. Для того, чтобы быть «качественной мамой» мне нужно быть ресурсной женщиной. Под ресурсной я имею в виду наполненной, энергичной, а не уставшей, вымотанной, злой и срывающейся. Поэтому я стараюсь делегировать то, что не обязательно делать мне. Уделяю время уходу за собой и своему здоровью. Слежу за фигурой, сейчас занялась растяжкой, потому что это здоровье и молодость, не выматываю себя. Максимально стараюсь жить в кайф. К слову, материнство для меня – это в кайф. Я с детьми нахожусь много и стараюсь в день хотя бы час проводить по-настоящему качественно, то есть уделять им всю себя. Это важно. Блог – это моё хобби плюс заработок. Мне тоже нравится этим заниматься. Мне не в напряг. И другие области я для себя выбрала, от которых получаю удовольствие: создаю одежду, в которой хожу 90% времени, сделала с подругой собственный бренд потрясающей косметики, которой тоже пользуюсь сама. И магазин эко-продукции тоже той, которой пользуюсь и которую рекомендую. Не перенапрягаюсь.
Для меня главное в жизни быть счастливой и получать удовольствие, как и для всех, уверена, поэтому я для этого все делаю и не делаю того (или свожу к минимуму), что этому мешает.
Ты довольно быстро вернула форму после родов, расскажешь про свою бьюти-рутину, что делала для этого?
Это еще не точка, конечно. Ещё есть к чему стремиться, и я продолжаю работать. Первое, что я делала – это старалась поддерживать форму во время беременности. Хочу, чтобы все женщины понимали, что чем больше себя запустишь в беременность, тем тяжелее потом придется. Кстати, это была первая моя беременность, в которую я решила не тренироваться в зале (по ощущениям своим, не хотелось), но при этом я питалась здорово, делала массажи, старалась активничать. После родов дала себе время отлежаться и восстановиться прежде всего внутренне.
У меня в Instagram и в Telegram есть целая история о послеродовом восстановлении. О технике подвязывания живота «бенкунг», об имбилдинге (вернуть в форму женские интимные мышцы), вакууме и о том, когда стоит начинать заниматься. Питание у меня всегда здоровое. Главное, не перебарщивать с калориями. Через три месяца после родов начала каждый день дома активно тренироваться по системе своих марафонов стройности.
Делаю дома массажи сухой щеткой и вакуумной банкой, скрабы, хожу на степпере, все по наличию возможности – стараюсь её находить, но и не загоняю себя. Также прохожу курс антицеллюлитного массажа и избавилась от главного в своей жизни стрессового фактора.
А как ухаживаешь за лицом, ходишь к косметологам и какие процедуры делаешь дома?
Я почти никогда не делаю никаких процедур с лицом у косметологов. Честное слово. Не люблю. У косметолога я только немного поправила губы после родов. И сейчас делаю плазмолифтинг кожи головы для роста волос. Пару раз в жизни делала чистки. Всё, вот честно. А дома я каждое утро как «отче наш» вместе с вакуумом делаю массаж лица скребком «гуаша». А вообще, пользуюсь сыворотками еще, делаю глиняные маски и другие, глиняные самые любимые своего бренда. Косметику использую в основном натуральную, экологичную и только этичную.