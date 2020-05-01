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Марат Башаров отказался кодироваться от пьянства и продолжил бить жену

Вчера, 09:09
Актер Марат Башаров очень любит выпить, а напившись начинает вести себя неадекватно, однако по его словам во всем виноват вовсе не он.

Марат Башаров отказался кодироваться от пьянства и продолжил бить жену
В эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" его бывшая супруга Елизавета Шевыркова рассказала, что выпив, Марат Башаров выдает себя за другого человека.

"Мне казалось, что в нем даже не два, а даже три человека живет. Когда он трезвый, то хороший отец, замечательный актер. Но когда пьяный... Он даже придумал себе второе имя - Игорь Леонидович. Говорил: "Это Игорь Леонидович себя так ведет, а я Марат Алимжанович так себя вести не могу"", - поделилась Елизавета.

Марат Башаров отказался кодироваться от пьянства и продолжил бить жену


Кроме того, будучи пьяным Башаров регулярно избивал мать своего малолетнего сына Марселя. К слову, артист знает о своих пороках, несколько раз актер кодировался, однако это ему не помогло побороть пагубное пристрастие. Последний раз придя в клинику, в самый ответственный момент Марат заявил, что передумал.

"Мы даже пришли в клинику, но он так волновался, что было очень медленное сердцебиение. Врачи решили его обследовать, взять анализы. Марат после этого запаниковал и сказал, что не будет кодироваться. Он до этого дважды проходил через эту процедуру, но не помогало", - вспоминает Шевыркова.

Также Елизавета подчеркнула, что о примирении с экс-супругом не может быть и речи, однако он может быть хорошим отцом, если возьмет себя в руки и прекратит свои запои. Маленький Марсель очень любит Марата.

Марат Башаров отказался кодироваться от пьянства и продолжил бить жену

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Ключевые слова: Марат Башаров

Количество просмотров: 2 249
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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