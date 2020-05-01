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Эмин Агаларов разводится с мамой своей дочери Алёной Гавриловой

Вчера, 09:07
Вчера, 13 мая 2020 года, предприниматель и певец Эмин Агаларов в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.

Эмин Агаларов разводится с мамой своей дочери Алёной Гавриловой
Судя по фотографии, которую он выбрал для такой новости, артист действительно был счастлив. На фотографии Эмин и Алёна в день свадьбы. Кстати, певец закрыл комментарии к посту.

"Это был действительно счастливый день в нашей жизни! К сожалению, не все получилось как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину! Ты невероятно добрый, особенный человек. Следующий важнейший этап в нашей жизни, конечно, воспитание нашего чудесного ребёнка, и у нас все обязательно получится. Мы многое вместе прошли и у меня к тебе чувство огромного уважения и благодарности, которое я хочу пронести через всю свою жизнь", - поделился певец с подписчиками.

Эмин Агаларов разводится с мамой своей дочери Алёной Гавриловой


Свадьба артиста с Алёной состоялась около двух лет, а после ходили слухи, что невеста была беременной. Надеемся, что бывшим возлюбленным удастся сохранить человеческие отношения ради малышки, и что это не просто слова!

Эмин Агаларов разводится с мамой своей дочери Алёной Гавриловой

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Ключевые слова: Эмин Агаларов

Количество просмотров: 1 729
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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