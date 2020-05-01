Куда пропала известный блогер Nadin Serovski вместе с семьей на майских праздниках?

В сториз она выложила их подъезд к дому. Судя по тому, как выглядело крыльцо, это настоящий замок!. Муж первым, судя по всему, зашел в дом и, выйдя обратно, на сториз сообщил Надин, что там что-то не так. После этого блогеры почти на сутки пропали без вести, что подвергло многих подписчиков в шок.Только к вечеру следующего дня блогеры вновь появились в социальных сетях, но уже жутко расстроенные. Как оказалось, с виду шикарный и дорогущий дом, внутри оказался не больше чем “старой избушкой”. Он совершенно не соответствовал ожиданиям ребят и заявленному в объявлении внешнему виду. Внутри семьи ждала полная разруха, грязь, сломанная техника, “отвратительный холодильник в подвале, с запахом мертвечины”, заброшенный уличный шатер, обещанный быть готовым к приему гостей, - обо всем этом откровенно рассказала в своих сторис Nadin Serovski. Дополнительным сюрпризом были волосы на подушках, видимо, от прошлых арендаторов, судя по публикациям Калмыковой Алексы, и дикая антисанитария вокруг.Как оказалось, «хоромы» сдавались ранее для съемок клипов и громких тусовок, но никак не для семейного отдыха. Из некоторых источников стало известно сколько семьи отдали за этот дом: стоимость “дома ужасов” за 7 дней составила около 250-300 тысяч рублей, а может быть и выше. Очевидно, что это далеко не самая приятная ситуация, в которую могут попасть и другие семьи, которые приехали полными составами с маленькими детьми.Из комментариев было видно, что подписчики бунтовали и призывали ребят, немедленно покинуть этот мрак. Но далее по публикациям блогеров стало понятно, что ситуация изменилась в лучшую сторону, благодаря переговорам с хозяевами, которые пошли на встречу и быстро уладили все ужасающие моменты, заменив частично технику, оперативно закупив новое постельное белье, подушки, одеяла, посуду, убрали для гостей весь дом, оборудовали шатёр, и теперь,как известно ребята продолжают проводить дни самоизоляции в этом доме.«Мы останемся здесь ради наших деток, мы хотели их порадовать свежим воздухом!»— сообщили подписчикам блогеры. Хорошо, что ситуация урегулирована именно так, но неприятный осадок от ситуации, определенно, остался, когда за свои же деньги можно попасть на такую наживу. Один вопрос: неужели блогеры совсем не посмотрели куда едут, прежде чем отдавать свои деньги?