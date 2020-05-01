Лера Кудрявцева встала на защиту семьи Плющенко и Рудковской

Напомним, в Сети давно шутят, что сын Яны Саша Плющенко, он же Гном Гномыч, не ощущает детства, постоянно работает, а если и "развлекается", то исключительно принимая участие в сценках, которые придумала мама. Свой комментарий по этому поводу дал Андрей Аршавин, публично сказав, что мальчик делает всё из-под палки. С футболистом согласились многие.В итоге в комментариях Яну начали упрекать, что она эксплуатирует сына и не спрашивает о его желаниях. Более того несколько СМИ распространили информацию о несуществующей болезни Гном Гномыча. Яна в ответ подала в суд на одно из изданий...За мальчика заступилась дважды мама Лера Кудрявцева:"Для меня святые все дети, без исключения. Конечно, что сейчас происходит со СМИ это просто уму не постижимо. Нравятся вам наши дети или нет, никто не имеет право писать вопиющую ложь или подозрения на что- то там. Как вам спится по ночам? Как вы можете трогать самое святое? Мальчишка подрастёт и я с ужасом думаю, как он это будет читать. Сегодня Саша, завтра Маша, затем Света, Лена, Вася.Взрослые обросли броней и уже нет реакции на , которую публикуют, но детки? Оставьте в покое детей! Не сметь трогать своими грязными лапами маленьких Ангелов, им ещё предстоит сложный взрослый путь, но пока я поддерживаю идею Саши Добровинского издать закон как во всем цивилизованном мире, о детях можно писать только с разрешения родителей. @rudkovskayaofficial @plushenkoofficial уверена вы сделаете все возможное, чтоб защитить Сашу, а мы - ваши друзья вам поможем! Руки прочь от детей!!!! Наших детей!!!!".Напомним, что у Леры подрастает дочка Машенька, которая тоже порой "отхватывает" от хейтеров без повода.