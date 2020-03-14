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Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом

Вчера, 20:32
Модель Оксана Самойлова приняла окончательное решение о разводе со звёздным супругом.

Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом
Острый кризис в отношениях супругов произошёл чуть больше двух месяцев назад, когда рэпер, будучи с семьей в США, где появился на свет их четвертый ребенок, начал вести себя совершенно неадекватно. Чрезмерное употребление алкоголя, увлечение наркотиками довело Джигана до реабилитационного центра. Тогда у его супруги, возможно, ещё сохранялась надежда, что разрыва удастся избежать. Но по возвращении в Россию после лечения ситуация только ухудшилась - певец во время карантина закатывал шумные вечеринки с друзьями, также, как сообщает множество СМИ, продолжил изменять жене. О его прошлых "похождениях" Самойлова узнала лишь после начала разлада в семье.

Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом


Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом


Затем исполнитель, словно осознав свою грандиозную ошибку, попытался вернуть жену, засыпав её подарками и посвятив песню, однако было уже слишком поздно. Оксана вместе с тремя дочками и сыном ушла от мужа и официально подала на развод - о заявлении, поданном ещё в конце апреля, стало известно только сегодня. Самойлова и Джиган прожили вместе почти 10 лет.

Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом


Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом

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Ключевые слова: Оксана Самойлова, Джиган

Количество просмотров: 1 547
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

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Оксана Самойлова официально подала на развод с Джиганом Модель Оксана Самойлова приняла окончательное решение о разводе со звёздным супругом.
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