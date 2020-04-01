Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Лолита официально развелась с пятым мужем

Вчера, 21:31
Певица Лолита Милявская рассталась с пятым супругом.

Лолита официально развелась с пятым мужем
Точку в отношениях 56-летней певицы Лолиты Милявской и 45-летнего тренера по фитнесу Дмитрия Иванова поставил суд. Их свадьба состоялась около десяти лет назад, о серьезном конфликте в паре стало известно в минувшем году. Бракоразводный процесс оказался непростым и продолжался почти семь месяцев. На итоговом заседании интересы Лолиты представлял её адвокат - он передал суду и прессе слова певицы о том, что она считает брак с Ивановым фиктивным и отказывается от ранее выдвинутых требований, чтобы наконец завершить развод.

Лолита официально развелась с пятым мужем


Лолита официально развелась с пятым мужем


Теперь уже бывший муж Дмитрий Иванов не согласен со словами звезды. Напомним, что Лолита обвинила его в том, что он пытался её отравить - для этого Иванов якобы принес домой неизвестные БАД-препараты.

Лолита официально развелась с пятым мужем

← После двух выкидышей: жена Алека Болдуина показала беременный живот

Ключевые слова: Лолита Милявская, Дмитрий Иванов

Количество просмотров: 1 326
Автор: Katarina

Автор фото: instagram.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

Лолита официально развелась с пятым мужем Певица Лолита Милявская рассталась с пятым супругом.
После двух выкидышей: жена Алека Болдуина показала беременный живот О пятой беременности супруги актера Хиларии Болдуин стало известно в начале апреля.
Рэпер T-killah стал музыкальным продюсером T-killah познакомился с молодым дуэтом NAIZI и, разглядев в них большой потенциал, сразу предложил сотрудничество.
«Это должно залететь»: группа «Не говори маме» презентовала новый трек Подопечные Виктора Дробыша из группы «Не говори маме» времени даром не теряют и накануне представили сингл «Вертолеты».
Коронавирус «добрался» до премии «Оскар» Пожалуй, не осталось ни одной сферы жизни в мире, на которую бы не повлиял новый вирус - не устояла и премия "Оскар".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2020 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.