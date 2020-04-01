Теперь уже бывший муж Дмитрий Иванов не согласен со словами звезды. Напомним, что Лолита обвинила его в том, что он пытался её отравить - для этого Иванов якобы принес домой неизвестные БАД-препараты.
Лолита официально развелась с пятым мужем
Вчера, 21:31
Певица Лолита Милявская рассталась с пятым супругом.
Точку в отношениях 56-летней певицы Лолиты Милявской и 45-летнего тренера по фитнесу Дмитрия Иванова поставил суд. Их свадьба состоялась около десяти лет назад, о серьезном конфликте в паре стало известно в минувшем году. Бракоразводный процесс оказался непростым и продолжался почти семь месяцев. На итоговом заседании интересы Лолиты представлял её адвокат - он передал суду и прессе слова певицы о том, что она считает брак с Ивановым фиктивным и отказывается от ранее выдвинутых требований, чтобы наконец завершить развод.
Теперь уже бывший муж Дмитрий Иванов не согласен со словами звезды. Напомним, что Лолита обвинила его в том, что он пытался её отравить - для этого Иванов якобы принес домой неизвестные БАД-препараты.
Теперь уже бывший муж Дмитрий Иванов не согласен со словами звезды. Напомним, что Лолита обвинила его в том, что он пытался её отравить - для этого Иванов якобы принес домой неизвестные БАД-препараты.
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Ключевые слова: Лолита Милявская, Дмитрий Иванов
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Количество просмотров: 1 326
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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