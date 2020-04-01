Лолита официально развелась с пятым мужем

Точку в отношениях 56-летней певицы Лолиты Милявской и 45-летнего тренера по фитнесу Дмитрия Иванова поставил суд. Их свадьба состоялась около десяти лет назад, о серьезном конфликте в паре стало известно в минувшем году. Бракоразводный процесс оказался непростым и продолжался почти семь месяцев. На итоговом заседании интересы Лолиты представлял её адвокат - он передал суду и прессе слова певицы о том, что она считает брак с Ивановым фиктивным и отказывается от ранее выдвинутых требований, чтобы наконец завершить развод.Теперь уже бывший муж Дмитрий Иванов не согласен со словами звезды. Напомним, что Лолита обвинила его в том, что он пытался её отравить - для этого Иванов якобы принес домой неизвестные БАД-препараты.