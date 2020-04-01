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Канал НТВ запустил новую программу «24/7 COVID-19»

Вчера, 14:05
На телеканале НТВ стартует новая программа «24/7 COVID-19», посвящённая настоящим героям нашего времени – врачам, которые круглосуточно находятся на своих постах и с риском для собственного здоровья спасают жизни людей.

Канал НТВ запустил новую программу «24/7 COVID-19»
Проект выходит при участии АНО «Национальные приоритеты» и портала стопкоронавирус.рф.

Каждый день с понедельника по четверг в 7:45 в эфире НТВ телезрители смогут наблюдать за работой больниц в период пандемии. Всего запланировано 12 выпусков программы. В первом выпуске зрители узнают о нелёгком труде врачей в так называемых ковидных медучреждениях, а также выяснят, как медицинские работники сохраняют рабочий настрой, оптимизм и уверенность в благоприятном развитии ситуации.

Канал НТВ запустил новую программу «24/7 COVID-19»


"За 12 минут мы пройдём по истории одного дня врача. Цель проекта – услышать истории пациентов и медиков, которые борются с коронавирусом. Для первого выпуска журналисты провели съёмку в Москве, в клинической больнице №1 на Пятницком шоссе, которая перепрофилировалась в инфекционную больницу для людей с COVID-19", - рассказала генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.

Канал НТВ запустил новую программу «24/7 COVID-19»


Авторы проекта уверены, что выход программы станет для зрителей стимулом для большей заботы о своём здоровье и покажет, насколько важно соблюдать все рекомендации специалистов по самоизоляции и профилактике заболевания в период пандемии.

Производством шоу занимается компания «М-продакшн».

Канал НТВ запустил новую программу «24/7 COVID-19»

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Ключевые слова: телеканал НТВ, коронавирус

Количество просмотров: 1 352
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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