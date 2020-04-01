В процессе скандала видно, как супруга в сердцах начинает бить Марата обзывать его "падлой", и угрожать полицией.
Кроме того, в инциденте принял участие трехлетний сын Башарова - Марсель, который испуганно отрицательно покачал головой, отвечая на вопрос напился ли отец. Пользователи пришли в негодование от поступка артиста, посчитав, что вынося семейные дрязги на всеобщее обозрение он лишь позорит себя. Особенно покоробило поклонников, что вся сцена происходила на глазах ребенка.
Марат Башаров показал жену, которая уговаривала его не пить и якобы избила
Сегодня, 11:07
Марат Башаров опубликовал в своем инстаграм видео разборок с бывшей женой, Елизаветой Шевырковой.
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Ключевые слова: Марат Башаров
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Количество просмотров: 676
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: Инстаграм
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Автор фото: Инстаграм
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Встав на голову, Виктория Боня запустила собственный челлендж В рамках челленджа #VictoriaBonyaChallenge Виктория Боня предложила всем, кто на это способен, встать на голову, использовав три положения тела. Вика наглядно продемонстрировала, как это должно выглядеть, сняв видео.
Марат Башаров показал жену, которая уговаривала его не пить и якобы избила Марат Башаров опубликовал в своем инстаграм видео разборок с бывшей женой, Елизаветой Шевырковой.
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