Марат Башаров показал жену, которая уговаривала его не пить и якобы избила





Марат Башаров опубликовал в своем инстаграм видео разборок с бывшей женой, Елизаветой Шевырковой.

В процессе скандала видно, как супруга в сердцах начинает бить Марата обзывать его "падлой", и угрожать полицией.



Кроме того, в инциденте принял участие трехлетний сын Башарова - Марсель, который испуганно отрицательно покачал головой, отвечая на вопрос напился ли отец. Пользователи пришли в негодование от поступка артиста, посчитав, что вынося семейные дрязги на всеобщее обозрение он лишь позорит себя. Особенно покоробило поклонников, что вся сцена происходила на глазах ребенка.









Количество просмотров: 676 Ключевые слова: Марат Башаров Количество просмотров: 676





Автор фото: Инстаграм



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