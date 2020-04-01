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Марат Башаров показал жену, которая уговаривала его не пить и якобы избила

Сегодня, 11:07
Марат Башаров опубликовал в своем инстаграм видео разборок с бывшей женой, Елизаветой Шевырковой.

Марат Башаров показал жену, которая уговаривала его не пить и якобы избила
В процессе скандала видно, как супруга в сердцах начинает бить Марата обзывать его "падлой", и угрожать полицией.

Кроме того, в инциденте принял участие трехлетний сын Башарова - Марсель, который испуганно отрицательно покачал головой, отвечая на вопрос напился ли отец. Пользователи пришли в негодование от поступка артиста, посчитав, что вынося семейные дрязги на всеобщее обозрение он лишь позорит себя. Особенно покоробило поклонников, что вся сцена происходила на глазах ребенка.


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Ключевые слова: Марат Башаров

Количество просмотров: 676
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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Марат Башаров показал жену, которая уговаривала его не пить и якобы избила Марат Башаров опубликовал в своем инстаграм видео разборок с бывшей женой, Елизаветой Шевырковой.
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