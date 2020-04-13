Агата Муцениеце рассказала о жизни после скандального разрыва с мужем

Ранее актриса сообщила, что муж, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избил её, выбросил из окна её телефон, а затем выставил супругу с двумя детьми (пара воспитывает сына и дочь) из квартиры. Прилучный отказался комментировать заявление теперь уже бывшей жены и закрыл свою страницу в соцсети. Отреагировала на слова Агаты только представитель актера, назвавшая всю эту историю враньём и глупостью."Я наконец восстановила свой Инстаграм! Во-первых, мы с детьми в порядке, все в безопасности, спасибо всем огромное за слова поддержки, я правда почувствовала, что я не одна, я вас всех мысленно обнимаю, вы даже представить не можете, как это важно, чувствовать такую колоссальную поддержку!!! Все, что сейчас происходит для меня - тяжело! Конечно, признаю, что выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс и буду верить, что это спровоцирует, только решение проблемы и далее, все участники истории - начнут новый и светлый путь! Поверьте, я не враг для Павла, я лишь хочу, чтоб его ментальное и физическое здоровье пришло в норму! Я, для себя сделала выводы, поняла все свои ошибки, постараюсь их более не совершать, моя задача сейчас, обрести счастье и показать своим детям, что семья - это свет, радость, веселье и смех! Я хочу и дальше транслировать свет и радость, ведь жизнь, она про это и любовь тоже!!!" - написала Муцениеце в своём блоге.