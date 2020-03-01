Финал громкого скандала: Оксана Самойлова сообщила о разводе с Джиганом

31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган вместе с 2008 года - грандиозное свадебное торжество состоялось в 2012 году. В семье растут четверо совместных детей, младший из которых, сын Давид появился на свет в прошлом месяце в Майами. Именно тогда брак звезд дал трещину - Джиган стал злоупотреблять алкоголем (многие СМИ также сообщали о наркозависимости), нецензурно ругался при детях, снимая себя и выкладывал видео на всеобщее обозрение. Затем он добровольно отправился на лечение в рехаб также в Майами. Спустя неделю, проведенную им в стационаре, семья вернулась в Россию, и самоизолировалась дома, как и положено для всех возвращающихся из-за границы.Однако долго сидеть на карантине Джигану, видимо, было скучно, и уже спустя несколько дней он закатил шумную вечеринку, пригласив друзей домой.Такое безответственное поведение мужа, похоже, стало последней каплей и заставило Оксану Самойлову принять то решение, о котором она сегодня сообщила своим подписчикам: "Как сложно принимать решения длиною в 10 лет, когда у тебя 4 маленьких детей, но мне не оставили выбора. Я подаю на развод. Все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны, а я просто жила и верила ему, он говорил такие вещи, клялся здоровьем наших детей, умолял не верить в сплетни и слухи. Клялся, что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила, потому что я не способна на такие обманы, потому что я добрая и наивная, потому что я не понимаю, как можно так поступать. Потому что мы были счастливы, понимаете? По-настоящему, мы не ссорились особо" - написала модель и продолжила:"Я видела, что он меня любит, у нас все было хорошо, у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь. Я даже представить не могла, что при таких раскладах, когда вы живете душа в душу, выходя из дома человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и, думаю, понимаете, что происходит. Я всегда была за семью, за то, что бы у детей были мама и папа, но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по другому. Я не хочу, что бы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже всё понимает и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое. Всё, что он сделал с собой и с нашей семьей, это его ответственность, и только его. Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать всё, что наделал и будет ли вообще. Я не знаю, что будет завтра или через месяц. Я не знаю, как буду я с 4 детьми, но мне придётся быть сильной, и, скорее всего, сильнее, чем когда-либо".