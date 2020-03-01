Папарацци засняли Лану Дель Рей после разрыва отношений с полицейским

34-летняя Лана Дель Рей и 46-летний полицейский Шон Ларкин начали встречаться в октябре 2019 года. В конце января 2020 года Лана вместе с Ларкином (так и хочется написать "ЛаркинЫМ : ) появилась на церемонии вручения музыкальной премии Грэмми. За это время Дель Рей сильно похудела, но, судя по фото, была вполне счастлива.О том, что отношения закончились рассказал Ларкин в интервью New York Times. Он отметил, что они решили остаться друзьями и всё ещё общаются.«Мы все еще общаемся и все такое, просто сейчас у нас обоих довольно загруженный график», - отметил Шон.Сегодня папарацци опубликовали новые фото Дель Рей, на которых она, хоть и без косметики, но не кажется убитой горем. Ну и славненько : ) По моему мнению, люди должны расставаться цивилизованно. Хотя в моём окружении есть люди, которые считают, что, если расставания без слёз-соплей-криков и ненависти друг к другу, то это и не любовь была вовсе. Как вы считаете?