Папарацци засняли Лану Дель Рей после разрыва отношений с полицейским

О том, что отношения закончились рассказал Ларкин в интервью New York Times. Он отметил, что они решили остаться друзьями и всё ещё общаются.
«Мы все еще общаемся и все такое, просто сейчас у нас обоих довольно загруженный график», - отметил Шон.
Сегодня папарацци опубликовали новые фото Дель Рей, на которых она, хоть и без косметики, но не кажется убитой горем. Ну и славненько : ) По моему мнению, люди должны расставаться цивилизованно. Хотя в моём окружении есть люди, которые считают, что, если расставания без слёз-соплей-криков и ненависти друг к другу, то это и не любовь была вовсе. Как вы считаете?