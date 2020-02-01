Международный эксперт по осознанности Мария Самарина научила мам и малышей, как избегать стресса

Сына Марии Кожевниковой госпитализировали в больницу

Как и в прошлый раз Мария Кожевникова встретила Новый год в борьбе с болезнью. Тогда болела вся семья. В этот Новый год - дети. Более того Мария даже изолировала мужа Евгения, который рисковал подцепить заразу.