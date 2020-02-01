Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Международный эксперт по осознанности Мария Самарина научила мам и малышей, как избегать стресса

Вчера, 13:55
Мария Самарина уже не раз предостерегала, что жизнь в современном городе может легко вызвать стресс у мамы, и у малыша.

Международный эксперт по осознанности Мария Самарина научила мам и малышей, как избегать стресса
Постоянный городской шум и суета может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Состояние ребенка очень сильно зависит от того, как чувствует себя мама, поэтому мамам, важно всегда оставаться эмоционально стабильными и уметь своевременно восполнять свой внутренний ресурс. Достичь этого можно с помощью медитативных техник.

О самых действенных из них рассказала международный эксперт по осознанности, работы с подсознанием, предприниматель и блогер Мария Самарина. Выполнять данные практики можно в любом месте – дома, на прогулке с ребенком, по пути в офис и даже в гостях!

«Дыхание во время ходьбы» (breath walk)

Особый вид медитации, который можно практиковать во время прогулки с малышом, по пути в магазин или на работу. Важно, чтобы вам было комфортно идти, поэтому особое внимание уделите своей одежде и обуви. «Сконцентрируйте внимание на своем теле, на ощущениях в мышцах и на дыхании во время ходьбы, особенно когда вы идете по пересеченной местности. Постарайтесь освободить ум от навязчивых мыслей – просто отстраненно наблюдайте за своим состоянием и эмоциями, и наслаждайтесь прогулкой», – рекомендует блогер, предприниматель Мария Самарина.

Практика осознанности (mindfulness)

Майндфулнесс – это умение находиться в состоянии «здесь и сейчас», то есть сосредотачиваться на том, чем вы занимаетесь в данный конкретный момент. Данная техника снижает тревожность и ощущение информационной перегрузки, нормализует работу сердечно-сосудистой и иммунной систем, положительно влияет на деятельность мозга.
«Суть заключается в том, чтобы выполнять любые действия не бездумно, на автопилоте, а осознанно. Вы можете готовить, играть с малышом, шить, принимать душ – и при этом наблюдать за тем, что происходит вокруг вас, что делаете вы сами. Следите за дыханием и своими эмоциями. Старайтесь подмечать мельчайшие детали – запахи, звуки, цвета. Уделяйте этой практике 10 минут в день», – рекомендует Мария Самарина, автор уникальной «Методики Спирального Развития», в основе которой работа мозга, даосские и буддийские практики.

Международный эксперт по осознанности Мария Самарина научила мам и малышей, как избегать стресса


Созерцание

Визуальная медитация – это концентрация на определенном предмете. Им может быть цветок, зажженная свеча, мандала, даже дождь за окном. Главное – погрузиться в созерцательное состояние, отдохнуть, расслабиться. Можно включить приятную музыку.

«Лучше всего начинать визуальную медитацию дома, в спокойной обстановке. Выберите предмет для созерцания, расположите его на уровне глаз и смотрите на него несколько минут. Вначале выполняйте данную технику по 2-3 минуты, сделав пару подходов, и постепенно увеличивайте время до 15 минут, – рассказывает Мария Самарина, окончившая программы Stanford Continuing education по направлению когнитивно-поведенческая психология и работа мозга. – Для мамочек с малышами особенно важно, чтобы визуальная медитация стала ежедневным ритуалом: она отлично гармонизирует состояние, приводит эмоции в баланс. Вы можете заниматься ей в любое удобное время и в любом месте: например, на прогулке, когда малыш спит в коляске, или дома, принимая ванну».

Начните практиковать эти простые, но очень действенные техники медитации, и вы получите не только эффективный способ расслабиться, обнулиться и прийти в хорошее настроение, но и обретете источник сил и энергии. Медитация поможет вам быстро восстановить свою энергию – и снова получать удовольствие от общения и прогулок с ребенком даже в пульсирующем ритме мегаполиса.

Международный эксперт по осознанности Мария Самарина научила мам и малышей, как избегать стресса

← Милла Йовович призналась, что её новорожденная дочь борется с болезнью "Новое Радио" раскрывает подробности своей музыкальной премии →

Ключевые слова: Мария Самарина

Количество просмотров: 13 182
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...

Сына Марии Кожевниковой госпитализировали в больницу Как и в прошлый раз Мария Кожевникова встретила Новый год в борьбе с болезнью. Тогда болела вся семья. В этот Новый год - дети. Более того Мария даже изолировала мужа Евгения, который рисковал подцепить заразу.
"Новое Радио" раскрывает подробности своей музыкальной премии Самые влиятельные персоны российского шоу-бизнеса встретятся 21 февраля в Москве на церемонии вручения премии «Новое Радио AWARDS».
Международный эксперт по осознанности Мария Самарина научила мам и малышей, как избегать стресса Мария Самарина уже не раз предостерегала, что жизнь в современном городе может легко вызвать стресс у мамы, и у малыша.
Милла Йовович призналась, что её новорожденная дочь борется с болезнью Третий ребенок знаменитой актрисы Милы Йовович появился на свет почти две недели назад, 2 февраля.
«Оскар-2020»: все победители главной кинопремии мира В Лос-Анджелесе завершилась 92-я церемония вручения премии "Оскар".
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004-2019 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.