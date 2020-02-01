Международный эксперт по осознанности Мария Самарина научила мам и малышей, как избегать стресса

О самых действенных из них рассказала международный эксперт по осознанности, работы с подсознанием, предприниматель и блогер Мария Самарина. Выполнять данные практики можно в любом месте – дома, на прогулке с ребенком, по пути в офис и даже в гостях!
«Дыхание во время ходьбы» (breath walk)
Особый вид медитации, который можно практиковать во время прогулки с малышом, по пути в магазин или на работу. Важно, чтобы вам было комфортно идти, поэтому особое внимание уделите своей одежде и обуви. «Сконцентрируйте внимание на своем теле, на ощущениях в мышцах и на дыхании во время ходьбы, особенно когда вы идете по пересеченной местности. Постарайтесь освободить ум от навязчивых мыслей – просто отстраненно наблюдайте за своим состоянием и эмоциями, и наслаждайтесь прогулкой», – рекомендует блогер, предприниматель Мария Самарина.
Практика осознанности (mindfulness)
Майндфулнесс – это умение находиться в состоянии «здесь и сейчас», то есть сосредотачиваться на том, чем вы занимаетесь в данный конкретный момент. Данная техника снижает тревожность и ощущение информационной перегрузки, нормализует работу сердечно-сосудистой и иммунной систем, положительно влияет на деятельность мозга.
«Суть заключается в том, чтобы выполнять любые действия не бездумно, на автопилоте, а осознанно. Вы можете готовить, играть с малышом, шить, принимать душ – и при этом наблюдать за тем, что происходит вокруг вас, что делаете вы сами. Следите за дыханием и своими эмоциями. Старайтесь подмечать мельчайшие детали – запахи, звуки, цвета. Уделяйте этой практике 10 минут в день», – рекомендует Мария Самарина, автор уникальной «Методики Спирального Развития», в основе которой работа мозга, даосские и буддийские практики.
Созерцание
Визуальная медитация – это концентрация на определенном предмете. Им может быть цветок, зажженная свеча, мандала, даже дождь за окном. Главное – погрузиться в созерцательное состояние, отдохнуть, расслабиться. Можно включить приятную музыку.
«Лучше всего начинать визуальную медитацию дома, в спокойной обстановке. Выберите предмет для созерцания, расположите его на уровне глаз и смотрите на него несколько минут. Вначале выполняйте данную технику по 2-3 минуты, сделав пару подходов, и постепенно увеличивайте время до 15 минут, – рассказывает Мария Самарина, окончившая программы Stanford Continuing education по направлению когнитивно-поведенческая психология и работа мозга. – Для мамочек с малышами особенно важно, чтобы визуальная медитация стала ежедневным ритуалом: она отлично гармонизирует состояние, приводит эмоции в баланс. Вы можете заниматься ей в любое удобное время и в любом месте: например, на прогулке, когда малыш спит в коляске, или дома, принимая ванну».
Начните практиковать эти простые, но очень действенные техники медитации, и вы получите не только эффективный способ расслабиться, обнулиться и прийти в хорошее настроение, но и обретете источник сил и энергии. Медитация поможет вам быстро восстановить свою энергию – и снова получать удовольствие от общения и прогулок с ребенком даже в пульсирующем ритме мегаполиса.