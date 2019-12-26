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После публикации фото любовницы Ивана Телегина, Пелагея заявила о разводе

26.12.19 / 16:23
После трёх лет отношений и рождения дочери Таисии, певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин разводятся.

После публикации фото любовницы Ивана Телегина, Пелагея заявила о разводе
Ещё вчера СМИ писали о том, что бывшие супруги удалили все совместные снимки из личных блогов.

А два часа назад на связь вышла и сама Пелагея. Артистка пояснила, что не хочет искажения информации, поэтому она оставляет свой прямой комментарий.

После публикации фото любовницы Ивана Телегина, Пелагея заявила о разводе


"Да, мы все-таки решили расставаться.

Все у всех случается, все мы делаем ошибки...

О трех годах семейной жизни не жалею нисколько. Но на этом наша история закончилась.

Хочется верить, что у нас получится сохранить уважение друг к другу и желание быть хорошими родителями для Таси.

Несмотря на то что любой развод — малоприятный процесс, мы сохраняем лояльность и надеемся, что сможем решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено.

Верю, что люди меня поймут, и не будут осуждать.

Ну, и... жизнь продолжается.

Не перестаем болеть за русский хоккей!

Всем — добра",

- написала Пелагея.

После публикации фото любовницы Ивана Телегина, Пелагея заявила о разводе


Поклонники певицы уверены и пытаются доказать, что причиной расставания послужила измена Ивана. Но пока что это лишь домыслы. Правда, на днях в Сети появился снимок Ивана в компании блондинки, которая мило держала чужого мужа под ручку в каком-то питейном заведении.

После публикации фото любовницы Ивана Телегина, Пелагея заявила о разводе


Да и, если вспомнить, то Иван уже попадался на флирте с другими девушками, например, с брюнеткой Кариной. Тогда парочка при всех целовалась в губы на камеру...

Ох, уж эти спортсмены. Какой-то "кружок разврата и вседозволенности". Ну, хотя, бабло есть, зачем останавливаться на одной женщине.

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Ключевые слова: Пелагея

Количество просмотров: 19 370
Автор: Mysha

Автор фото: Инстаграм

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