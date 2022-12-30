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«Я ненавидела себя»: Билли Айлиш стала звездой первой видео-обложки Vogue и дала откровенное интервью журналу

Вчера, 18:11
Подростковые проблемы не обходят стороной даже знаменитостей.

«Я ненавидела себя»: Билли Айлиш стала звездой первой видео-обложки Vogue и дала откровенное интервью журналу

Недавно 21-летняя Билли Айлиш отметила своё совершеннолетие, а теперь снялась в специальном ролике для журнала Vogue.

«Я ненавидела себя»: Билли Айлиш стала звездой первой видео-обложки Vogue и дала откровенное интервью журналу


На видео певица появилась вместе с несколькими климатическими активистами и рассказала о своих отношениях с планетой и самой собой.

«Я ненавидела себя»: Билли Айлиш стала звездой первой видео-обложки Vogue и дала откровенное интервью журналу


Айлиш выглядела очень эффектно в пёстром ансамбле Balmain из последней коллекции весна-лето-2023.

«Я ненавидела себя»: Билли Айлиш стала звездой первой видео-обложки Vogue и дала откровенное интервью журналу


Структурированный жакет, широкие брюки и цветочный узор добавили молодой девушке яркости и индивидуальности. И, судя по всему, такая одежда вполне соответствовала неординарному вкусу знаменитости.

«Я ненавидела себя»: Билли Айлиш стала звездой первой видео-обложки Vogue и дала откровенное интервью журналу


Первая в истории журнала видео-обложка была посвящена талантливой американской певице, обладательнице семи премий «Грэмми», лауреату премии «Оскар» и при этом, как оказалось, девушке с кучей подростковых комплексов.

«Я ненавидела себя»: Билли Айлиш стала звездой первой видео-обложки Vogue и дала откровенное интервью журналу


«В подростковом возрасте я ненавидела себя… Во многом это было вызвано моим гневом на свое тело, и тем, как я злилась на то, сколько боли оно мне причинило, и на то, что я потеряла из-за того, что с ним случилось… Мне пришлось пройти через процесс осознания того, что мое тело на самом деле - это я», — призналась Билли Айлиш в интервью.

О недовольстве своей внешностью певица рассказывала ещё в 2021 году изданию The Guardian: «Я вижу людей в Интернете, выглядящих так, как я никогда не могла выглядеть».

«Я ненавидела себя»: Билли Айлиш стала звездой первой видео-обложки Vogue и дала откровенное интервью журналу


Несмотря на то, что девушка вполне осознаёт, что большинство из фотографий, выложенных в Сети, это подделка, всё это очень плохо сказывалось на её внутренней самооценке. В 12 лет она даже принимала таблетки для похудения, но они мало чем помогали.

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Ключевые слова: Билли Айлиш, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, legion-media.ru

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