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«Новогодняя свалка, часть первая»: Селена Гомес отметила Новый год с Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц

Вчера, 19:57
Весёлое трио привлекли внимание поклонников.

«Новогодняя свалка, часть первая»: Селена Гомес отметила Новый год с Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, похоже, не собирались проводить праздники в кругу семьи знаменитого футболиста и бывшей солистки Spice Girls.

«Новогодняя свалка, часть первая»: Селена Гомес отметила Новый год с Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц


Молодая супружеская чета отпраздновала Рождество в компании родителей Николы, а Новый год решила отметить в Мексике под солнцем Лос-Кабос.

«Новогодняя свалка, часть первая»: Селена Гомес отметила Новый год с Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц


Вместе с ними проводила праздники и 30-летняя популярная американская актриса и певица Селена Гомес. Бывшая подружка Джастина Бибера выставила в социальных сетях горячие снимки весёлой троицы, подписав их «Новогодняя свалка, часть первая».

«Новогодняя свалка, часть первая»: Селена Гомес отметила Новый год с Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц


Друзья наслаждались прохладительными напитками, игрой в дженгу и танцами под зонтиком.

«Новогодняя свалка, часть первая»: Селена Гомес отметила Новый год с Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц


На одной фотографии певица Calm Down позировала в купальнике без бретелек Myra Swim, поднимаясь по лестнице на роскошную яхту.

«Новогодняя свалка, часть первая»: Селена Гомес отметила Новый год с Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц


На другом снимке девушки щеголяли белыми ансамблями на фоне кристально-голубой воды, раскинувшейся позади них. Селена была в свободном летнем комбинезоне от Endless Summer, а Никола надела юбку и полупрозрачный топ.

«Новогодняя свалка, часть первая»: Селена Гомес отметила Новый год с Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц


Новые подружки подбирали себе одинаковые наряды, чтобы выглядеть как сёстры.

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Ключевые слова: Селена Гомес, Бруклин Бекхэм, Никола Пельтц, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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