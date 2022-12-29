«Новогодняя свалка, часть первая»: Селена Гомес отметила Новый год с Бруклином Бекхэмом и Николой Пельтц

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, похоже, не собирались проводить праздники в кругу семьи знаменитого футболиста и бывшей солистки Spice Girls.Молодая супружеская чета отпраздновала Рождество в компании родителей Николы, а Новый год решила отметить в Мексике под солнцем Лос-Кабос.Вместе с ними проводила праздники и 30-летняя популярная американская актриса и певица Селена Гомес. Бывшая подружка Джастина Бибера выставила в социальных сетях горячие снимки весёлой троицы, подписав их «Новогодняя свалка, часть первая».Друзья наслаждались прохладительными напитками, игрой в дженгу и танцами под зонтиком.На одной фотографии певица Calm Down позировала в купальнике без бретелек Myra Swim, поднимаясь по лестнице на роскошную яхту.На другом снимке девушки щеголяли белыми ансамблями на фоне кристально-голубой воды, раскинувшейся позади них. Селена была в свободном летнем комбинезоне от Endless Summer, а Никола надела юбку и полупрозрачный топ.Новые подружки подбирали себе одинаковые наряды, чтобы выглядеть как сёстры.