Дочь Миллы Йовович появилась на обложке журнала Mini V и призналась, что дома с мамой часто разговаривает по-русски

Старшая дочь звезды «Пятого элемента» Эвер Андерсон (Ever Anderson) приняла участие в оригинальной фотосессии для молодежного приложения журнала V Magazine.Не секрет, что 15-летняя модель пошла по стопам своей знаменитой матери и уже неоднократно появлялась в кино.Она снялась в фильме своего отца Пола Андерсона "Обитель зла: Последняя глава", в фильме Marvel "Черная Вдова" (2021), а в 2023 году намечена премьера Disney "Питер Пэн и Венди", где Эвер получила главную роль Венди Дарлинг."Моя бедная мама была в ужасе, когда я спросила ее (мне было пять лет), могу ли я пройти прослушивание в кино", — рассказала девушка в интервью изданию V Magazine и призналась, что дома с мамой часто разговаривает на русском языке.Так как сама Милла Йовович полурусская-получерногорка, то и своим детям прививает любовь к русскому языку и литературе, читая им русские стихи и рассказы. Кроме английского и русского Эвер прекрасно владеет французским языком, изучает японский и собирается взяться за итальянский.Дочка актрисы и режиссёра начала появляться на обложках модных журналов с девяти лет, её снимали такие фотографы, как Карл Лагерфельд, Микаэль Янссон и Питер Линдберг. Так что жизнь юной модели бьёт ключом.