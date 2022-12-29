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Дочь Миллы Йовович появилась на обложке журнала Mini V и призналась, что дома с мамой часто разговаривает по-русски

Вчера, 16:58
Дети звёзд не сидят, сложа руки.

Дочь Миллы Йовович появилась на обложке журнала Mini V и призналась, что дома с мамой часто разговаривает по-русски
Старшая дочь звезды «Пятого элемента» Эвер Андерсон (Ever Anderson) приняла участие в оригинальной фотосессии для молодежного приложения журнала V Magazine.

Дочь Миллы Йовович появилась на обложке журнала Mini V и призналась, что дома с мамой часто разговаривает по-русски


Не секрет, что 15-летняя модель пошла по стопам своей знаменитой матери и уже неоднократно появлялась в кино.

Она снялась в фильме своего отца Пола Андерсона "Обитель зла: Последняя глава", в фильме Marvel "Черная Вдова" (2021), а в 2023 году намечена премьера Disney "Питер Пэн и Венди", где Эвер получила главную роль Венди Дарлинг.

"Моя бедная мама была в ужасе, когда я спросила ее (мне было пять лет), могу ли я пройти прослушивание в кино", — рассказала девушка в интервью изданию V Magazine и призналась, что дома с мамой часто разговаривает на русском языке.

Дочь Миллы Йовович появилась на обложке журнала Mini V и призналась, что дома с мамой часто разговаривает по-русски


Так как сама Милла Йовович полурусская-получерногорка, то и своим детям прививает любовь к русскому языку и литературе, читая им русские стихи и рассказы. Кроме английского и русского Эвер прекрасно владеет французским языком, изучает японский и собирается взяться за итальянский.

Дочь Миллы Йовович появилась на обложке журнала Mini V и призналась, что дома с мамой часто разговаривает по-русски


Дочка актрисы и режиссёра начала появляться на обложках модных журналов с девяти лет, её снимали такие фотографы, как Карл Лагерфельд, Микаэль Янссон и Питер Линдберг. Так что жизнь юной модели бьёт ключом.

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Ключевые слова: Эвер Андерсон, Мила Йовович, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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