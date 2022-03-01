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Княгиня Шарлен с детьми и мужем появилась на семейном празднике

Вчера, 21:33
Королевская семья продемонстрировала королевский стиль.

Княгиня Шарлен с детьми и мужем появилась на семейном празднике
Княгиня Монако Шарлен и её супруг князь Альберт на днях посетили ежегодный монегасский пикник в парке принцессы Антуанетты в Монте-Карло.

Княгиня Шарлен с детьми и мужем появилась на семейном празднике


Это традиционное мероприятие проводится с 1993 года, как последняя дань уходящему лету, и считается исключительно семейным праздником. На него могут попасть только монегаски со своими супругами, предъявив документ удостоверяющий личность.

Княгиня Шарлен с детьми и мужем появилась на семейном празднике


Королевская чета со своими детьми близнецами Габриэллой и Жаком посетила ресторан «U Cavagnetu», а затем наблюдала за выступлениями танцоров.

Княгиня Шарлен с детьми и мужем появилась на семейном празднике


44-летняя княгиня выглядела, как всегда, шикарно в белой кружевной тунике и расклешённых брюках, которые она дополнила бежевыми туфлями на шпильках.

Княгиня Шарлен с детьми и мужем появилась на семейном празднике


Из украшений только кольцо и жемчужные серёжки завершили королевский образ Шарлен.

Княгиня Шарлен с детьми и мужем появилась на семейном празднике


Одежда семилетних близнецов тоже была подобрана идеально.

Княгиня Шарлен с детьми и мужем появилась на семейном празднике


Обруч с цветами и бабочками маленькой принцессы Габриэллы соответствовал аппликации на её босоножках. А голубое цветочное платье маленькой леди полностью сочеталось с рубашкой брата.

Принц Жак был одет в белую футболку, бирюзовые брюки и соответствующие кеды.

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Ключевые слова: княгиня Шарлен, князь Альберт, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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