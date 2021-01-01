Тимоти Шаламе продемонстрировал экстравагантное чувство стиля

Фильм, в котором Тимоти сыграл главную роль, основан на одноименном романе Камиллы ДеАнжелис и рассказывает историю о том, как пара влюбленных каннибалов в 80-х годах XX века отправляется в путешествие по Соединенным Штатам.
Американский актёр французского происхождения появился в первый день кинофестиваля в историческом Дворце кино на Лунгомаре Маркони в белой футболке и в чёрном вязаном кардигане с розово-оранжевым цветочным рисунком.
Свой эксцентричный образ от Celine Homme Тимоти продолжил, надев безразмерные камуфляжные шорты цвета хаки и чёрные ботинки с высоким голенищем, добавив ко всему этому несколько серебряных украшений.
Но лучше бы он не оголял свои худые волосатые ноги, даже если и сыграл бисексуального каннибала.