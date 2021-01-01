Звёзды.ru
Музыка
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Интервью Фотогалереи Фотосессии

Добавить в закладки

Тимоти Шаламе продемонстрировал экстравагантное чувство стиля

Вчера, 20:48
Актера сравнили с «фавном».

Тимоти Шаламе продемонстрировал экстравагантное чувство стиля
Звезда «Дюны» Тимоти Шаламе (Timothee Chalamet) прибыл на 79-й Венецианский кинофестиваль, чтобы представить фильм итальянского режиссёра Луки Гуадиньо «Кости и всё остальное».

Тимоти Шаламе продемонстрировал экстравагантное чувство стиля


Фильм, в котором Тимоти сыграл главную роль, основан на одноименном романе Камиллы ДеАнжелис и рассказывает историю о том, как пара влюбленных каннибалов в 80-х годах XX века отправляется в путешествие по Соединенным Штатам.

Тимоти Шаламе продемонстрировал экстравагантное чувство стиля


Американский актёр французского происхождения появился в первый день кинофестиваля в историческом Дворце кино на Лунгомаре Маркони в белой футболке и в чёрном вязаном кардигане с розово-оранжевым цветочным рисунком.

Тимоти Шаламе продемонстрировал экстравагантное чувство стиля


Свой эксцентричный образ от Celine Homme Тимоти продолжил, надев безразмерные камуфляжные шорты цвета хаки и чёрные ботинки с высоким голенищем, добавив ко всему этому несколько серебряных украшений.

Тимоти Шаламе продемонстрировал экстравагантное чувство стиля


Но лучше бы он не оголял свои худые волосатые ноги, даже если и сыграл бисексуального каннибала.

← Кейт Бланшетт представила чёрно-красную фотосессию для «Vanity Fair» Княгиня Шарлен с детьми и мужем появилась на семейном празднике →

Ключевые слова: Тимоти Шаламе, marusjanews

Количество просмотров: 1 443
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею
«Постельное» селфи Селены Гомес без макияжа получило более 8 миллионов лайков
Марио Касас представил в Москве необычный сериал, где сыграл главную роль
Пара или нет: Лили-Роуз Депп и Тимоти Шаламе на премьере в Венеции
Бенедикт Камбербэтч
Княгиня Шарлен с детьми и мужем появилась на семейном празднике Королевская семья продемонстрировала королевский стиль.
Тимоти Шаламе продемонстрировал экстравагантное чувство стиля Актера сравнили с «фавном».
Кейт Бланшетт представила чёрно-красную фотосессию для «Vanity Fair» Австралийская звезда может быть разной.
Церемония закрытия ММКФ-2022: красная дорожка и победители фестиваля В столичном кинозале "Россия" прошла церемония закрытия ММКФ.
Ана де Армас снялась для L'Officiel и дала интервью по поводу фильма «Блондинка» Актриса должна предстать в роли Мэрилин Монро.
Леди в красном: Тесса Томпсон и Катрин Денёв с достоинством прошлись по красной дорожке Венецианский фестиваль собрал знаменитостей со всего мира.
Кто такая Мария Берегова? Леонардо Ди Каприо приписывают новый роман Артист снова на слуху у репортеров.
Дочь Валерия Меладзе Софико стала замужней женщиной Свадьбы была скромной.
Кейт Бланшетт стала лидером гламура на второй день фестиваля Актриса прорекламировала фильм «Тар».
Ольга Шультайс в красках поведала о своей жизни и грядущих переменах Об этой звезде говорят всё чаще.
© 2004-2021 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

| По вопросам размещения рекламы и коммерческих новостей: zvezdi-ru@rambler.ru

Доводим до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.