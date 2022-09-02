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Ана де Армас снялась для L'Officiel и дала интервью по поводу фильма «Блондинка»

02.09.22 / 20:38
Актриса должна предстать в роли Мэрилин Монро.

Ана де Армас снялась для L'Officiel и дала интервью по поводу фильма «Блондинка»
Кубино-испанская актриса Ана де Армас (Ana de Armas), известная российскому телезрителю по популярному испанскому сериалу «Чёрная лагуна» после переезда в Лос-Анджелес активно стала осваивать вершины голливудского Олимпа.

Ана де Армас снялась для L'Officiel и дала интервью по поводу фильма «Блондинка»


И не просто осваивать, а даже получать награды. Например, за «лучшую женскую роль второго плана» в фильме «Достать ножи» актриса удостоилась премии «Сатурн» и стала номинанткой на премию «Золотой глобус».

На очереди премьера биографичного фильма о Мэрилин Монро «Блондинка», где Ана де Армас сыграла главную роль. (см фото…)

Ана де Армас снялась для L'Officiel и дала интервью по поводу фильма «Блондинка»


В предвкушении этого знаменательного события 34-летняя актриса снялась для журнала «L'Officiel» и поделилась своим недоумением по поводу того, что «Блондинка» получила рейтинг NC-17 (только для аудитории 18+) от Американской ассоциации кинокомпаний.

А это значит, что большинство кинотеатров не станут показывать этот фильм, так как многие газеты и телеканалы отказываются размещать рекламу кинолент с пометкой 18+.

Ана де Армас снялась для L'Officiel и дала интервью по поводу фильма «Блондинка»


«Я не понимаю, почему это произошло. Я могу назвать множество сериалов и фильмов, которые гораздо более откровенны и содержат гораздо больше сексуального содержания, чем «Блондинка» - негодовала в своём интервью для «L'Officiel» Ана де Армас.

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Ключевые слова: Ана де Армас, marusjanews

Количество просмотров: 6 578
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети, legion-media.ru

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