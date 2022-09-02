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Леди в красном: Тесса Томпсон и Катрин Денёв с достоинством прошлись по красной дорожке

02.09.22 / 17:34
Венецианский фестиваль собрал знаменитостей со всего мира.

Леди в красном: Тесса Томпсон и Катрин Денёв с достоинством прошлись по красной дорожке
Легенда французского кино Катрин Денёв была удостоена на Венецианском кинофестивале награды «Золотой лев» за жизненные достижения.

Леди в красном: Тесса Томпсон и Катрин Денёв с достоинством прошлись по красной дорожке


Но, похоже, 78-летняя француженка не считает, что пора подводить итоги. Несмотря на то, что в 2019 году она перенесла инсульт, Катрин Денёв продолжает активную деятельность и в данный момент, например, снимает комедию «Смешные птички».

Леди в красном: Тесса Томпсон и Катрин Денёв с достоинством прошлись по красной дорожке


Выходя на сцену, чтобы принять награду, звезда «Шербурских зонтиков» надела красное длинное платье с достаточно смелым вырезом, дополнив свой элегантный наряд серебряными туфлями на шпильках и золотыми украшениями.

Леди в красном: Тесса Томпсон и Катрин Денёв с достоинством прошлись по красной дорожке


Интересно, что и Катрин Денёв и Джулианна Мур выбрали для кинофестиваля браслеты с изображением хищников. (см фото…)

Леди в красном: Тесса Томпсон и Катрин Денёв с достоинством прошлись по красной дорожке


Ещё один интересный образ «леди в красном» продемонстрировала американка Тесса Томпсон, сыгравшая Валькирию в фильме «Тор: Любовь и гром».

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Ключевые слова: Катрин Денёв, Тесса Томпсон, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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