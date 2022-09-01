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Хилари Клинтон надела старое платье на Венецианский фестиваль

01.09.22 / 18:02
Бывшая первая леди США появилась на красной дорожке.

Хилари Клинтон надела старое платье на Венецианский фестиваль
Супруга бывшего американского президента Билла Клинтона сменила свой классический брючный костюм на что-то совершенно невообразимое. С первого взгляда могло показаться, что 74-летняя старушка появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля в нежно-голубой ночной сорочке в мелкий белый горошек.

Хилари Клинтон надела старое платье на Венецианский фестиваль


Но нет, оказалось, что этот оригинальный балахон или, правильнее сказать - платье-кафтан, очень распространен на Востоке. Легкий свободный наряд родом из Персии особенно незаменим в сухом и жарком климате.

Хилари Клинтон надела старое платье на Венецианский фестиваль


Бывшая первая леди уже несколько раз надевала его ранее. Первый раз это произошло в 2017 году на свадьбе дочери марокканского бизнесмена Марка Ласри, близкого друга семьи Клинтон.

Длинное платье-кафтан Хилари отличалось интересной бирюзовой горловиной, украшенной бисером и вышивкой в восточном стиле.

Хилари Клинтон надела старое платье на Венецианский фестиваль


Дополнив свой образ изящным серебряным ожерельем, серьгами и серебряными браслетами, бывшая первая леди, кажется, была довольно тем впечатлением, какое произвела на гостей фестиваля.

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Ключевые слова: Хилари Клинтон, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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