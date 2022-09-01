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Как бразильская супермодель Алессандра Амбросио привлекает к себе внимание

01.09.22 / 14:37
На кинофестиваль слетаются не только артисты.

Как бразильская супермодель Алессандра Амбросио привлекает к себе внимание
41-летняя модель Алессандра Амбросио покорила публику, пройдя по красной дорожке в шифоновом платье на Гала-открытии Венецианского кинофестиваля.

Как бразильская супермодель Алессандра Амбросио привлекает к себе внимание


Ангел Victoria’s Secret, ставшая первой моделью бренда «PINK line», на премьере фильма «Белый шум» тоже предпочла выбрать для себя горячую розовую линию стиля.

Как бразильская супермодель Алессандра Амбросио привлекает к себе внимание


Платье от Ermanno Scervino со структурированным лифом, объёмными цветочными деталями и разрезами до бёдер выглядело, без сомнения, шикарно.

Как бразильская супермодель Алессандра Амбросио привлекает к себе внимание


Модель постаралась продемонстрировать свои стройные длинные ноги, надев розовые босоножки на каблуке. А потом, улыбаясь на камеру, взмахнула плащом в воздухе и уверенно прошла на премьеру.

Как бразильская супермодель Алессандра Амбросио привлекает к себе внимание


Любовь к летящему шифону у Алессандры Амбросио замечалась и ранее. Перед началом кинофестиваля модель в ярко-оранжевом мини-платье позировала у знаменитых каналов.

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Ключевые слова: Алессандра Амбросио, marusjanews

Количество просмотров: 10 491
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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