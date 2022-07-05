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Назад в средневековье: французский бренд Christian Dior дает урок безупречного стиля

Вчера, 21:55
New Look снова в Париже.

Назад в средневековье: французский бренд Christian Dior дает урок безупречного стиля
Знаменитый французский дом моды Christian Dior представил коллекцию женской одежды осень-зима 2022-2023.

Элегантный, женственный, романтичный стиль New Look, предложенный Кристианом Диором ещё в 1947 году несколько трансформировался за 75 лет, но всё равно не перестал поражать и очаровывать красотой и изысканностью.

Назад в средневековье: французский бренд Christian Dior дает урок безупречного стиля


Кристиан Диор не был новатором в вопросах стиля. Ему нравился романтизм XIX века, когда глубокое декольте подчеркивало соблазнительные части женского тела, а корсеты – осиную талию. Кутюрье считал, что на смену широкоплечим и геометрическим формам должны прийти новые силуэты, например, «песочные часы».

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Ключевые слова: Christian Dior, Показ мод Париж, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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