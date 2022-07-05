Назад в средневековье: французский бренд Christian Dior дает урок безупречного стиля

Знаменитый французский дом моды Christian Dior представил коллекцию женской одежды осень-зима 2022-2023.Элегантный, женственный, романтичный стиль New Look, предложенный Кристианом Диором ещё в 1947 году несколько трансформировался за 75 лет, но всё равно не перестал поражать и очаровывать красотой и изысканностью.Кристиан Диор не был новатором в вопросах стиля. Ему нравился романтизм XIX века, когда глубокое декольте подчеркивало соблазнительные части женского тела, а корсеты – осиную талию. Кутюрье считал, что на смену широкоплечим и геометрическим формам должны прийти новые силуэты, например, «песочные часы».