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Итальянец Джамбаттиста Валли преподнес подарок всем женщинам на показе мод в Париже

Вчера, 15:59
Праздник роскоши и изящества.

Итальянец Джамбаттиста Валли преподнес подарок всем женщинам на показе мод в Париже
Знаменитый итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли (Giambattista Valli) представил свою коллекцию осень-зима 2022-2023 в Париже.

Итальянец Джамбаттиста Валли преподнес подарок всем женщинам на показе мод в Париже


Он один из немногих нефранцузских дизайнеров, таких как Джоржио Армани и Донателла Версаче, удостоился чести стать почетным членом Федерации профессиональных кутюрье (Chambre Syndicate de la Haute Couture).

Итальянец Джамбаттиста Валли преподнес подарок всем женщинам на показе мод в Париже


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Ключевые слова: Джамбаттиста Валли, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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