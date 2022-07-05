Итальянец Джамбаттиста Валли преподнес подарок всем женщинам на показе мод в Париже

Знаменитый итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли (Giambattista Valli) представил свою коллекцию осень-зима 2022-2023 в Париже.Он один из немногих нефранцузских дизайнеров, таких как Джоржио Армани и Донателла Версаче, удостоился чести стать почетным членом Федерации профессиональных кутюрье (Chambre Syndicate de la Haute Couture).