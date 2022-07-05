Он один из немногих нефранцузских дизайнеров, таких как Джоржио Армани и Донателла Версаче, удостоился чести стать почетным членом Федерации профессиональных кутюрье (Chambre Syndicate de la Haute Couture).
Итальянец Джамбаттиста Валли преподнес подарок всем женщинам на показе мод в Париже
Вчера, 15:59
Праздник роскоши и изящества.
Знаменитый итальянский дизайнер Джамбаттиста Валли (Giambattista Valli) представил свою коллекцию осень-зима 2022-2023 в Париже.
Он один из немногих нефранцузских дизайнеров, таких как Джоржио Армани и Донателла Версаче, удостоился чести стать почетным членом Федерации профессиональных кутюрье (Chambre Syndicate de la Haute Couture).
Он один из немногих нефранцузских дизайнеров, таких как Джоржио Армани и Донателла Версаче, удостоился чести стать почетным членом Федерации профессиональных кутюрье (Chambre Syndicate de la Haute Couture).
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Ключевые слова: Джамбаттиста Валли, marusjanews
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Количество просмотров: 2 587
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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