Кристин Куинн гуляет в шортах и плаще по улицам Парижа

Папарации удалось поймать в кадр 33-летнюю Кристин Куинн (Christine Quinn) на прогулке в Париже.Кристин Куинн — американская бизнесвумен, актриса, предприниматель, телеведущая, агент по недвижимости, модель и модельер из Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки.Она получила международную известность после того, как снялась в веб-сериале Netflix Originals под названием «Selling Sunset». Первый эпизод шоу вышел 22 мая 2020 года.Для своего выхода в свет женщина выбрала весьма дерзкий наряд. На верх звезда надела плащ в черно-розовую клетку с надутыми рукавами. Самое интересное, что плащ был почти полностью расстёгнут, а из верха, кроме лифчика, на модели ничего больше не было. Очень дерзко и провокационно.Вниз Кристин надела коротенькие штаны с такой же черно-розовой клеткой, как и плащ. Они открывали прекрасный вид на элегантные ножки дамы.