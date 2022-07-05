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Кристин Куинн гуляет в шортах и плаще по улицам Парижа

Вчера, 15:46
Дерзкая красота.

Кристин Куинн гуляет в шортах и плаще по улицам Парижа
Папарации удалось поймать в кадр 33-летнюю Кристин Куинн (Christine Quinn) на прогулке в Париже.
Кристин Куинн — американская бизнесвумен, актриса, предприниматель, телеведущая, агент по недвижимости, модель и модельер из Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки.
Она получила международную известность после того, как снялась в веб-сериале Netflix Originals под названием «Selling Sunset». Первый эпизод шоу вышел 22 мая 2020 года.

Кристин Куинн гуляет в шортах и плаще по улицам Парижа


Для своего выхода в свет женщина выбрала весьма дерзкий наряд. На верх звезда надела плащ в черно-розовую клетку с надутыми рукавами. Самое интересное, что плащ был почти полностью расстёгнут, а из верха, кроме лифчика, на модели ничего больше не было. Очень дерзко и провокационно.
Вниз Кристин надела коротенькие штаны с такой же черно-розовой клеткой, как и плащ. Они открывали прекрасный вид на элегантные ножки дамы.

Кристин Куинн гуляет в шортах и плаще по улицам Парижа

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Ключевые слова: Кристин Куинн, папарацци, liznews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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