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Известный дизайнер Александр Маккуин представил оригинальную мужскую коллекцию

Вчера, 14:05
Из чего только не черпают вдохновение люди!

Известный дизайнер Александр Маккуин представил оригинальную мужскую коллекцию


Английский дизайнер модной одежды Александр Маккуин представил миру новую мужскую коллекцию Осень/Зима 2022 года. Для создания стиля своих костюмов Александр обратился к известному английскому художнику-экспрессионисту, мастеру фигуративной живописи Фрэнсису Бэкону и британскому фотографу Джону Дикину за справкой. Их работы вдохновили мужчину.
В нить этой костюмов вплетены инициалы команды студии, провоцирующие элемент вдумчивой заземленности, который заметен во всей коллекции. Маккуин сосредоточил свое внимание на точном пошиве и грациозных силуэтах. Подогнанные, негабаритные, с асимметричной драпировкой и детализацией вещи завораживают дух.

Известный дизайнер Александр Маккуин представил оригинальную мужскую коллекцию


Предлагаю рассмотреть самые яркие образы, которые представил модельер.
Двубортный белый пиджак с желтым и черным аэрозольным принтом, рубашка и белые брюки, выполненные в таком же стиле.

Тренч из желтого и черного цвета с аэрозольным распылением, футболка из желтого хлопкового трикотажа и брюки из черной кожи.

Белый джемпер из шести и черной краски, которая “размазана” по нему, кожаные брюки.

Кашемировое пальто из розового цвета, пиджак с асимметричной драпировкой и брюки из розового ше

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Ключевые слова: Александр Маккуин, коллекция одежды, liznews

Количество просмотров: 2 587
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Vogue

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