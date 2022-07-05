Известный дизайнер Александр Маккуин представил оригинальную мужскую коллекцию

Английский дизайнер модной одежды Александр Маккуин представил миру новую мужскую коллекцию Осень/Зима 2022 года. Для создания стиля своих костюмов Александр обратился к известному английскому художнику-экспрессионисту, мастеру фигуративной живописи Фрэнсису Бэкону и британскому фотографу Джону Дикину за справкой. Их работы вдохновили мужчину.В нить этой костюмов вплетены инициалы команды студии, провоцирующие элемент вдумчивой заземленности, который заметен во всей коллекции. Маккуин сосредоточил свое внимание на точном пошиве и грациозных силуэтах. Подогнанные, негабаритные, с асимметричной драпировкой и детализацией вещи завораживают дух.Предлагаю рассмотреть самые яркие образы, которые представил модельер.Двубортный белый пиджак с желтым и черным аэрозольным принтом, рубашка и белые брюки, выполненные в таком же стиле.Тренч из желтого и черного цвета с аэрозольным распылением, футболка из желтого хлопкового трикотажа и брюки из черной кожи.Белый джемпер из шести и черной краски, которая “размазана” по нему, кожаные брюки.Кашемировое пальто из розового цвета, пиджак с асимметричной драпировкой и брюки из розового ше