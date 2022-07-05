Известный дизайнер Александр Маккуин представил оригинальную мужскую коллекцию

В нить этой костюмов вплетены инициалы команды студии, провоцирующие элемент вдумчивой заземленности, который заметен во всей коллекции. Маккуин сосредоточил свое внимание на точном пошиве и грациозных силуэтах. Подогнанные, негабаритные, с асимметричной драпировкой и детализацией вещи завораживают дух.
Предлагаю рассмотреть самые яркие образы, которые представил модельер.
Двубортный белый пиджак с желтым и черным аэрозольным принтом, рубашка и белые брюки, выполненные в таком же стиле.
Тренч из желтого и черного цвета с аэрозольным распылением, футболка из желтого хлопкового трикотажа и брюки из черной кожи.
Белый джемпер из шести и черной краски, которая “размазана” по нему, кожаные брюки.
Кашемировое пальто из розового цвета, пиджак с асимметричной драпировкой и брюки из розового ше