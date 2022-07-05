Открытые плечи, открытые бока и глубокий кливидж создавали ощущение, что под одеждой ничего нет. Возможно, так оно и было, уточнять не будем. Но излишне стройную до худобы актрису это совсем не украшало.
Розамунд Пайк надела на свадьбу розовый «мешок», чтобы удобнее бегать
Вчера, 13:00
Актриса выглядела комично.
Знаменитая британская актриса Розамунд Пайк (Rosamund Pike), известная по фильмам «Умри, но не сейчас», «Гордость и предубеждение», «Исчезнувшая» и «Аферистка» была приглашена на свадебную вечеринку Олив Юниак в Лондоне. Номинантка на «Оскар», BAFTA и Премию Гильдии киноактёров США пришла на это знаменательное событие в весьма странном розовом платье.
Открытые плечи, открытые бока и глубокий кливидж создавали ощущение, что под одеждой ничего нет. Возможно, так оно и было, уточнять не будем. Но излишне стройную до худобы актрису это совсем не украшало.
Открытые плечи, открытые бока и глубокий кливидж создавали ощущение, что под одеждой ничего нет. Возможно, так оно и было, уточнять не будем. Но излишне стройную до худобы актрису это совсем не украшало.
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Ключевые слова: Розамунд Пайк, Олив Юниак, marusjanews
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Количество просмотров: 3 172
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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