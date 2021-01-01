18-летняя начинающая музыкантша стала настоящим воплощением своей знаменитой мамы.
Эппл Мартин не боится прослыть блондинкой без комплексов
Сегодня, 17:24
Молодая копия известной матери.
Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина Эппл Мартин (Apple Martin) прибыла в Нью-Йорк и тотчас попала под фотокамеры папарацци.
18-летняя начинающая музыкантша стала настоящим воплощением своей знаменитой мамы.
18-летняя начинающая музыкантша стала настоящим воплощением своей знаменитой мамы.
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Ключевые слова: Эппл Мартин, marusjanews
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Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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