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Эппл Мартин не боится прослыть блондинкой без комплексов

Сегодня, 17:24
Молодая копия известной матери.

Эппл Мартин не боится прослыть блондинкой без комплексов
Дочь Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина Эппл Мартин (Apple Martin) прибыла в Нью-Йорк и тотчас попала под фотокамеры папарацци.

Эппл Мартин не боится прослыть блондинкой без комплексов


18-летняя начинающая музыкантша стала настоящим воплощением своей знаменитой мамы.

Эппл Мартин не боится прослыть блондинкой без комплексов


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Ключевые слова: Эппл Мартин, marusjanews

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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