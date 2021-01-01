Это одно из крупнейших и самых известных соревнований по академической гребле в мире. Поэтому и появиться там надо не в чём попало, а в соответствии с дресс-кодом.
Джентльмены предпочитают полоски на королевской регате Хенли
Сегодня, 17:05
Пятый день соревнований.
На ежегодную регату Хенли (Henley), которая проходит в английском городе Хенли-он-Темс (Henley-on-Thames) во время первых выходных июля собирается не менее 300 тысяч участников и зрителей.
Это одно из крупнейших и самых известных соревнований по академической гребле в мире. Поэтому и появиться там надо не в чём попало, а в соответствии с дресс-кодом.
Это одно из крупнейших и самых известных соревнований по академической гребле в мире. Поэтому и появиться там надо не в чём попало, а в соответствии с дресс-кодом.
← Виктория Сваровски вышла на футбольное поле в «рваном» жакете Эппл Мартин не боится прослыть блондинкой без комплексов →
Ключевые слова: королевская регата, marusjanews
Количество просмотров: 1 144
Количество просмотров: 1 144
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Автор фото: legion-media.ru
Поделись с друзьями:
Что Дава ответил на вопрос о романе с Мари Краймбери Давиду Манукяну после расставания с Ольгой Бузовой, а особенно после его «свадьбы» с Филиппом Киркоровым срочно нужна была девушка.
Бывшая жена Пьера Нарцисса рассказала о наследстве артиста Еще вчера Пьера Нарцисса должны были транспортировать на Родину - в Камерун, по настоянию родственников певца.
Анастасия Костенко высказалась о браке Как известно, на пути к тому, чтобы стать топовым блогером все средства хороши, вот только набор инструментов весьма ограничен.