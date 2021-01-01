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Джентльмены предпочитают полоски на королевской регате Хенли

Сегодня, 17:05
Пятый день соревнований.

Джентльмены предпочитают полоски на королевской регате Хенли
На ежегодную регату Хенли (Henley), которая проходит в английском городе Хенли-он-Темс (Henley-on-Thames) во время первых выходных июля собирается не менее 300 тысяч участников и зрителей.

Джентльмены предпочитают полоски на королевской регате Хенли


Это одно из крупнейших и самых известных соревнований по академической гребле в мире. Поэтому и появиться там надо не в чём попало, а в соответствии с дресс-кодом.

Джентльмены предпочитают полоски на королевской регате Хенли


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Ключевые слова: королевская регата, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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