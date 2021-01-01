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Виктория Сваровски вышла на футбольное поле в «рваном» жакете
Сегодня, 16:38
Одежда не для будней.
Виктория Сваровски (Victoria Swarovski) посетила благотворительную летнюю вечеринку Greipl на футбольном поле Ismasning в Мюнхене.
28-летняя, австрийская поп-певица и телеведущая предстала перед фотокамерами в новом оригинальном стиле от Рады Юркович (Rada Jurkovic).
Наследница многомиллиардной империи кристаллов не забыла украсить себя знаменитой бижутерией.
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Ключевые слова:
Виктория Сваровски
,
marusjanews
Количество просмотров: 1 313
Автор:
zvezdi.ru
Автор фото: legion-media.ru
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