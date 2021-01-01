Наряд 35-летней внучки Грейс Келли был полностью от французского модельного дома Chanel: оранжевое миди-платье с воланами, белые туфли и широкий браслет.
Шарлотта Казираги изменила «итальянцу» с «французом»
Сегодня, 15:17
В мире моды друзей не бывает.
Недавно завершился Международный конный турнир в Монако. Среди присутствующих членов княжеского семьи, наиболее ярко выглядела Шарлотта Казираги (Charlotte Casiraghi).
Наряд 35-летней внучки Грейс Келли был полностью от французского модельного дома Chanel: оранжевое миди-платье с воланами, белые туфли и широкий браслет.
Наряд 35-летней внучки Грейс Келли был полностью от французского модельного дома Chanel: оранжевое миди-платье с воланами, белые туфли и широкий браслет.
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Ключевые слова: Шарлотта Казираги, marusjanews
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Количество просмотров: 416
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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