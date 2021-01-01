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Шарлотта Казираги изменила «итальянцу» с «французом»

Сегодня, 15:17
В мире моды друзей не бывает.

Шарлотта Казираги изменила «итальянцу» с «французом»
Недавно завершился Международный конный турнир в Монако. Среди присутствующих членов княжеского семьи, наиболее ярко выглядела Шарлотта Казираги (Charlotte Casiraghi).

Шарлотта Казираги изменила «итальянцу» с «французом»


Наряд 35-летней внучки Грейс Келли был полностью от французского модельного дома Chanel: оранжевое миди-платье с воланами, белые туфли и широкий браслет.

Шарлотта Казираги изменила «итальянцу» с «французом»


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Ключевые слова: Шарлотта Казираги, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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