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73-летняя Вера Вонг появилась в откровенном наряде на розовой вечеринке

Сегодня, 14:58
Вино, караоке и мини.

73-летняя Вера Вонг появилась в откровенном наряде на розовой вечеринке
Основательница легендарного бренда свадебных платьев, экс-редактор Vogue Вера Вонг отпраздновала свое 73-летие.

73-летняя Вера Вонг появилась в откровенном наряде на розовой вечеринке


Именинница поделилась фотографиями с розовой вечеринки. Всё: от цветов до скатерти было в розовых тонах. Особое место в этом царстве гламура занимало розовое итальянское вино Просе́кко.

73-летняя Вера Вонг появилась в откровенном наряде на розовой вечеринке


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Ключевые слова: Вера Вонг, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: социальные сети

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