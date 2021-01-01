Именинница поделилась фотографиями с розовой вечеринки. Всё: от цветов до скатерти было в розовых тонах. Особое место в этом царстве гламура занимало розовое итальянское вино Просе́кко.
73-летняя Вера Вонг появилась в откровенном наряде на розовой вечеринке
Сегодня, 14:58
Вино, караоке и мини.
Основательница легендарного бренда свадебных платьев, экс-редактор Vogue Вера Вонг отпраздновала свое 73-летие.
Именинница поделилась фотографиями с розовой вечеринки. Всё: от цветов до скатерти было в розовых тонах. Особое место в этом царстве гламура занимало розовое итальянское вино Просе́кко.
Именинница поделилась фотографиями с розовой вечеринки. Всё: от цветов до скатерти было в розовых тонах. Особое место в этом царстве гламура занимало розовое итальянское вино Просе́кко.
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Ключевые слова: Вера Вонг, marusjanews
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Количество просмотров: 598
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: социальные сети
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Автор фото: социальные сети
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