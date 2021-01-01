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Изумительная Джои Кинг красуется в журнале Elle

Вчера, 22:19
Ослепляющая красота!

Изумительная Джои Кинг красуется в журнале Elle
Популярная американская актриса Джои Кинг появилась в июльском выпуске журнала Elle Singapue.

Изумительная Джои Кинг красуется в журнале Elle



Фотосессия была проведена в 2 разных сетах: чёрно-белая ретушь и цветные фото.
В обеих картинах девушка выглядит шикарно. Элегантные платья: из «желтого золота» и красно-чёрную клетку. Комбинезоны: лакированный кожаный и серый хлопчатобумажный, с дерзкими вырезами, короткий топ с бриллиантовыми дополнениями, преувеличили красоту актрисы.

Однако былo пару образов, которые выбились из "коллектива". В первом образе Джои примерила образ милой «пацанки», надев рваные джинсы, белый топ с вырезами на локтях и перчатки, а во втором превратилась в милую куколку: мини-юбка, пушистый свитер и чулки, очаровательно смотрелись на селебрити.

Мне кажется что эти фотографии отображают внутреннюю силу и независимость прекрасной звезды. Она словно говорит миру: «Вот она я такая! Смотрите на меня, любуйтесь, а злые языки меня не волнуют!»

Изумительная Джои Кинг красуется в журнале Elle

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Ключевые слова: Джои Кинг, Elle, liznews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: Elle

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