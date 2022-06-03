Эмили Ратаковски пытается казаться скромницей

Совсем недавно американская знаменитость Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) привлекла внимание репортеров, выбегая по делам из своего дома в Нью-Йорке.Модель продемонстрировала свою миниатюрную талию в облегающем ярко-розовом платье-сарафане с бабочками.Распущенные волосы, солнцезащитные очки, бежевые шлёпанцы и розовая сумочка очень гармонично дополняли образ 31-летней красотки.