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Эмили Ратаковски пытается казаться скромницей
Сегодня, 11:47
В хороводе с бабочками.
Совсем недавно американская знаменитость Эмили Ратаковски (Emily Ratajkowski) привлекла внимание репортеров, выбегая по делам из своего дома в Нью-Йорке.
Модель продемонстрировала свою миниатюрную талию в облегающем ярко-розовом платье-сарафане с бабочками.
Распущенные волосы, солнцезащитные очки, бежевые шлёпанцы и розовая сумочка очень гармонично дополняли образ 31-летней красотки.
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Эмили Ратаковски
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marusjanews
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Автор:
zvezdi.ru
Автор фото: legion-media.ru
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