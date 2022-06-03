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Синди Кроуфорд выбрала небрежность

Сегодня, 19:42
Нужно уметь носить не только платья.

Синди Кроуфорд выбрала небрежность
Американская известная актриса Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) разгуливала по солнечным улицам Малибу в повседневном стиле Casual.

Синди Кроуфорд выбрала небрежность


Удобные для прогулки тапочки-вьетнамки, солнцезащитные очки, синие джинсы и распущенные волосы – всё как бы говорило: «я на отдыхе, хожу – в чем хочу».

Синди Кроуфорд выбрала небрежность


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Ключевые слова: Синди Кроуфорд, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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