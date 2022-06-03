Синди Кроуфорд выбрала небрежность

Нужно уметь носить не только платья.

Американская известная актриса Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) разгуливала по солнечным улицам Малибу в повседневном стиле Casual.Удобные для прогулки тапочки-вьетнамки, солнцезащитные очки, синие джинсы и распущенные волосы – всё как бы говорило: «я на отдыхе, хожу – в чем хочу».