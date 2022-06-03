Удобные для прогулки тапочки-вьетнамки, солнцезащитные очки, синие джинсы и распущенные волосы – всё как бы говорило: «я на отдыхе, хожу – в чем хочу».
Синди Кроуфорд выбрала небрежность
Сегодня, 19:42
Нужно уметь носить не только платья.
Американская известная актриса Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) разгуливала по солнечным улицам Малибу в повседневном стиле Casual.
Удобные для прогулки тапочки-вьетнамки, солнцезащитные очки, синие джинсы и распущенные волосы – всё как бы говорило: «я на отдыхе, хожу – в чем хочу».
Удобные для прогулки тапочки-вьетнамки, солнцезащитные очки, синие джинсы и распущенные волосы – всё как бы говорило: «я на отдыхе, хожу – в чем хочу».
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Ключевые слова: Синди Кроуфорд, marusjanews
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Количество просмотров: 767
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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