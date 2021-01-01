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Кристин Куинн изменила стиль итальянского дизайнера

Сегодня, 17:48
Клетка и твид всегда в моде.

Кристин Куинн изменила стиль итальянского дизайнера
Известная американская модель и актриса Кристин Куинн (Christine Quinn) была замечена на улицах Челси в костюме из тартанового твида от Алессандры Рич (Alessandra Rich).

Кристин Куинн изменила стиль итальянского дизайнера


Укороченный жакет и смелая мини-юбка в крупную клетку прекрасно смотрелись на стройной фигуре Кристин. А уверенная походка в высоких сапогах на каблуках ещё раз подчеркивала, что дорога для модели - это тот же подиум.

Кристин Куинн изменила стиль итальянского дизайнера


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Ключевые слова: Кристин Куинн, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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