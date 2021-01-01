Кристин Куинн изменила стиль итальянского дизайнера

Известная американская модель и актриса Кристин Куинн (Christine Quinn) была замечена на улицах Челси в костюме из тартанового твида от Алессандры Рич (Alessandra Rich).Укороченный жакет и смелая мини-юбка в крупную клетку прекрасно смотрелись на стройной фигуре Кристин. А уверенная походка в высоких сапогах на каблуках ещё раз подчеркивала, что дорога для модели - это тот же подиум.