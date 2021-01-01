Укороченный жакет и смелая мини-юбка в крупную клетку прекрасно смотрелись на стройной фигуре Кристин. А уверенная походка в высоких сапогах на каблуках ещё раз подчеркивала, что дорога для модели - это тот же подиум.
Кристин Куинн изменила стиль итальянского дизайнера
Сегодня, 17:48
Клетка и твид всегда в моде.
Известная американская модель и актриса Кристин Куинн (Christine Quinn) была замечена на улицах Челси в костюме из тартанового твида от Алессандры Рич (Alessandra Rich).
Укороченный жакет и смелая мини-юбка в крупную клетку прекрасно смотрелись на стройной фигуре Кристин. А уверенная походка в высоких сапогах на каблуках ещё раз подчеркивала, что дорога для модели - это тот же подиум.
Укороченный жакет и смелая мини-юбка в крупную клетку прекрасно смотрелись на стройной фигуре Кристин. А уверенная походка в высоких сапогах на каблуках ещё раз подчеркивала, что дорога для модели - это тот же подиум.
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Ключевые слова: Кристин Куинн, marusjanews
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Количество просмотров: 234
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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