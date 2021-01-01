Мадонна продемонстрировала себя во всех ракурсах

На днях знаменитая американская певица Мадонна (Madonna) опубликовала на своей странице в социальной сети сенсационные фотографии.Эпатажная 63-летняя блондинка решила продемонстрировать нестареющие формы и натянула на себя обтягивающий фигуру кожаный корсет, колготки в сеточку, жакет с эполетами, короткие шорты, фуражку и много-много металла.