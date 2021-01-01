Эпатажная 63-летняя блондинка решила продемонстрировать нестареющие формы и натянула на себя обтягивающий фигуру кожаный корсет, колготки в сеточку, жакет с эполетами, короткие шорты, фуражку и много-много металла.
Мадонна продемонстрировала себя во всех ракурсах
Сегодня, 15:53
«Material Girl» вспомнила свою скандальную молодость.
На днях знаменитая американская певица Мадонна (Madonna) опубликовала на своей странице в социальной сети сенсационные фотографии.
Эпатажная 63-летняя блондинка решила продемонстрировать нестареющие формы и натянула на себя обтягивающий фигуру кожаный корсет, колготки в сеточку, жакет с эполетами, короткие шорты, фуражку и много-много металла.
Эпатажная 63-летняя блондинка решила продемонстрировать нестареющие формы и натянула на себя обтягивающий фигуру кожаный корсет, колготки в сеточку, жакет с эполетами, короткие шорты, фуражку и много-много металла.
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Ключевые слова: Мадонна, marusjanews
Количество просмотров: 832
Количество просмотров: 832
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: социальные сети
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Автор фото: социальные сети
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Мадонна продемонстрировала себя во всех ракурсах «Material Girl» вспомнила свою скандальную молодость.