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Восхитительная Кейт Бланшетт для рекламной кампании Louis Vuitton

Сегодня, 15:42
Настоящая королева моды и стиля.

Восхитительная Кейт Бланшетт для рекламной кампании Louis Vuitton




Известная актриса Кейт Бланшетт сняла в рекламе Louis Vuitton.
Дом моды готов показать всему миру свою крупнейшую на сегодняшний день коллекцию ювелирных украшений Spirit, и выбрал селебрити в качестве своего амбассадора.

Восхитительная Кейт Бланшетт для рекламной кампании Louis Vuitton


Бланшетт предстала на фотографиях в минималистичных платьях-бюстье, демонстрируя колье и кольца из новой коллекции, которые были вдохновлены мифическими существами, включая драконов и фениксов.
«Кейт единственная и неповторимая. Она превосходит культуру, она превосходит времена, она превосходит тенденции. Многое изменилось, но она здесь, и как никогда актуальна»- сказал Майкл Берк, председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton.

Восхитительная Кейт Бланшетт для рекламной кампании Louis Vuitton

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Ключевые слова: Кейт Бланшетт, Louis Vuitton, liznews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: tomandlorenzo

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