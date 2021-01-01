Восхитительная Кейт Бланшетт для рекламной кампании Louis Vuitton

Известная актриса Кейт Бланшетт сняла в рекламе Louis Vuitton.Дом моды готов показать всему миру свою крупнейшую на сегодняшний день коллекцию ювелирных украшений Spirit, и выбрал селебрити в качестве своего амбассадора.Бланшетт предстала на фотографиях в минималистичных платьях-бюстье, демонстрируя колье и кольца из новой коллекции, которые были вдохновлены мифическими существами, включая драконов и фениксов.«Кейт единственная и неповторимая. Она превосходит культуру, она превосходит времена, она превосходит тенденции. Многое изменилось, но она здесь, и как никогда актуальна»- сказал Майкл Берк, председатель и главный исполнительный директор Louis Vuitton.