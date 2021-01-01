Женщина решила выбрать скромный наряд. Длинное платье с дерзким вырезом, состоящее из бело-синего принта каких-то цветов, легкий крой, короткие рукава-воланы, и белые туфли с квадратным носом сделали актрису, похожей на наших бабушек или мам. Обычно они любят одеваться в таком стиле. Не все конечно, но большинство. Выглядит это немного простовато, "по-деревенски".
Минди Калинг в "бабушкином" платье отмечает День Рождения
Сегодня, 15:05
Звезда радуется жизни.
Папарацци удалость заснять популярную американскую комедиантку, актрису и сценаристку Минди Калинг, в том время как она спешила на вечеринку в честь своего 43-день рождения.
Женщина решила выбрать скромный наряд. Длинное платье с дерзким вырезом, состоящее из бело-синего принта каких-то цветов, легкий крой, короткие рукава-воланы, и белые туфли с квадратным носом сделали актрису, похожей на наших бабушек или мам. Обычно они любят одеваться в таком стиле. Не все конечно, но большинство. Выглядит это немного простовато, "по-деревенски".
Женщина решила выбрать скромный наряд. Длинное платье с дерзким вырезом, состоящее из бело-синего принта каких-то цветов, легкий крой, короткие рукава-воланы, и белые туфли с квадратным носом сделали актрису, похожей на наших бабушек или мам. Обычно они любят одеваться в таком стиле. Не все конечно, но большинство. Выглядит это немного простовато, "по-деревенски".
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Ключевые слова: Минди Калинг, папарацци, liznews
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Количество просмотров: 910
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: legion-media.ru
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Автор фото: legion-media.ru
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