Минди Калинг в "бабушкином" платье отмечает День Рождения

Папарацци удалость заснять популярную американскую комедиантку, актрису и сценаристку Минди Калинг, в том время как она спешила на вечеринку в честь своего 43-день рождения.Женщина решила выбрать скромный наряд. Длинное платье с дерзким вырезом, состоящее из бело-синего принта каких-то цветов, легкий крой, короткие рукава-воланы, и белые туфли с квадратным носом сделали актрису, похожей на наших бабушек или мам. Обычно они любят одеваться в таком стиле. Не все конечно, но большинство. Выглядит это немного простовато, "по-деревенски".