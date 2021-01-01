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Американский актёр Крис Пайн стал «бомжом»

Сегодня, 12:50
Вот что значит «вжиться» в роль.

Американский актёр Крис Пайн стал «бомжом»
Папарацци удалось заснять уникальные кадры с американским актером Крисом Пайном в главной роли.

Звезда известных фильмов, таких как «Звездный Путь» и «Чудо Женщина» на данных момент участвует в съемках нового проекта под названием «Poolman”, что в переводе означает «Чистильщик бассейнов».

В фильме актёр сыграет главного героя -Даррена Барренмана, несчастного мечтателя и потенциального философа, который прожигает свои годы, следя за бассейном чужого многоквартирного дома.

Американский актёр Крис Пайн стал «бомжом»


Для своей роли Крис постарался на славу: отросшая седая борода, торчащая в разные стороны, немытые волосы (скорее всего это парик), футболка-тельняшка, cерые брюки, по ощущениям на 2 размера больше чем надо, стоптанные туфли с белыми носками и
cоломенная шляпа на голове- все эти детали превратили селебрити в неряшливого, неопрятного, «бомжеватого» вида мужичка.

Американский актёр Крис Пайн стал «бомжом»

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Ключевые слова: Крис Пайн, папарацци, liznews

Количество просмотров: 1 690
Автор: zvezdi.ru

Автор фото: legion-media.ru

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