Американский актёр Крис Пайн стал «бомжом»

Папарацци удалось заснять уникальные кадры с американским актером Крисом Пайном в главной роли.Звезда известных фильмов, таких как «Звездный Путь» и «Чудо Женщина» на данных момент участвует в съемках нового проекта под названием «Poolman”, что в переводе означает «Чистильщик бассейнов».В фильме актёр сыграет главного героя -Даррена Барренмана, несчастного мечтателя и потенциального философа, который прожигает свои годы, следя за бассейном чужого многоквартирного дома.Для своей роли Крис постарался на славу: отросшая седая борода, торчащая в разные стороны, немытые волосы (скорее всего это парик), футболка-тельняшка, cерые брюки, по ощущениям на 2 размера больше чем надо, стоптанные туфли с белыми носками иcоломенная шляпа на голове- все эти детали превратили селебрити в неряшливого, неопрятного, «бомжеватого» вида мужичка.