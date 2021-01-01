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Мать пятерых детей Ирина Рягузова стала «Первой вице-миссис Вселенная-2021»
Сегодня, 12:26
«Миссис Россия» обошла почти всех претенденток.
38-летняя Ирина Рягузова из Омска заняла второе место на международном конкурсе «Миссис Вселенная-2021» в Сеуле.
Конкуренция была жестокая. Женщины более чем из ста стран мира в возрасте от 18 до 55 лет приехали побороться за звание победительницы.
Но мать пятерых детей, бизнес-леди и «Миссис Россия Вселенная» уверенно шла к цели.
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Автор:
zvezdi.ru
Автор фото: социальные сети
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