Мать пятерых детей Ирина Рягузова стала «Первой вице-миссис Вселенная-2021»

38-летняя Ирина Рягузова из Омска заняла второе место на международном конкурсе «Миссис Вселенная-2021» в Сеуле.Конкуренция была жестокая. Женщины более чем из ста стран мира в возрасте от 18 до 55 лет приехали побороться за звание победительницы.Но мать пятерых детей, бизнес-леди и «Миссис Россия Вселенная» уверенно шла к цели.