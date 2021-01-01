"Настоящая амазонка" Анна Семенович в очередной раз поразила фанатов своими пышными формами

Российская актриса и певица Анна Семенович недавно выставила в Instagram свои фото и видео в экзотическом леопардовом платье с кожаными вставками. Наряд эффектно обтягивал роскошные формы бывшей солистки «Блестящих».«Не бойся проявлять себя, это твоя игра, так играй по полной", - написала Анна.