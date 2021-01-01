«Не бойся проявлять себя, это твоя игра, так играй по полной", - написала Анна.
"Настоящая амазонка" Анна Семенович в очередной раз поразила фанатов своими пышными формами
Вчера, 23:42
Фотосессия в Ботаническом саду удалась.
Российская актриса и певица Анна Семенович недавно выставила в Instagram свои фото и видео в экзотическом леопардовом платье с кожаными вставками. Наряд эффектно обтягивал роскошные формы бывшей солистки «Блестящих».
«Не бойся проявлять себя, это твоя игра, так играй по полной", - написала Анна.
«Не бойся проявлять себя, это твоя игра, так играй по полной", - написала Анна.
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Ключевые слова: Анна Семенович, marusjanews
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Количество просмотров: 273
Автор: zvezdi.ruПерейти в галерею
Автор фото: соцсети
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Автор фото: соцсети
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"Настоящая амазонка" Анна Семенович в очередной раз поразила фанатов своими пышными формами Фотосессия в Ботаническом саду удалась.
Марианна Газманова выбрала наряд не для выпускного, а для борделя Платье дочери Газманова раскритиковали в пух и прах.
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