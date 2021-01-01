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"Настоящая амазонка" Анна Семенович в очередной раз поразила фанатов своими пышными формами

Вчера, 23:42
Фотосессия в Ботаническом саду удалась.

"Настоящая амазонка" Анна Семенович в очередной раз поразила фанатов своими пышными формами
Российская актриса и певица Анна Семенович недавно выставила в Instagram свои фото и видео в экзотическом леопардовом платье с кожаными вставками. Наряд эффектно обтягивал роскошные формы бывшей солистки «Блестящих».

"Настоящая амазонка" Анна Семенович в очередной раз поразила фанатов своими пышными формами


«Не бойся проявлять себя, это твоя игра, так играй по полной", - написала Анна.

"Настоящая амазонка" Анна Семенович в очередной раз поразила фанатов своими пышными формами


← Марианна Газманова выбрала наряд не для выпускного, а для борделя Николь Шерзингер провела фотосессию в крайне оригинальном стиле →

Ключевые слова: Анна Семенович, marusjanews

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Автор: zvezdi.ru

Автор фото: соцсети

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